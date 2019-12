Ko po žilah teče čokolada

Eva Cotič je ljubiteljska čokoladna mojstrica. Že pred časom je ugotovila, da je po napornem dnevu zanjo najustreznejša čokoladna terapija. O čokoladi govori s prav posebnim žarom v očeh in še tako velikega dvomljivca je sposobna prepričati, da ni težave na svetu, ki ji čokolada ne bi bila kos. Obožuje črno, »tisto prvo«, kot ji reče. A je v času čarobnega in svetlikajočega decembra pristala tudi na barve. Je perfekcionistka, ki ne pristaja na polovičarstvo. Še posebej ne takrat, kadar je govora o čokoladi in velikih ali majhnih čokoladnih umetninah.

»Odkar pomnim, obožujem čokolado. Že kot otroka me ni mogel nihče prepričati ali podkupiti z velikimi barvnimi in presladkimi lizikami ali bonboni,« pove Eva Cotič, ki je že pred leti v objemu domače kuhinje ustvarila svoj čokoladni kotiček, kjer ustvarja. Najprej se je specializirala za tortice na palčkah ali »popse«, kot jih pogosteje imenujemo. »To je moja osnovna in najpogostejša protistresna terapija.«

Čokoladno igranje je ves čas nadgrajevala in izpopolnjevala. Tako so tudi njene tortice ne le okusne, temveč tudi neizmerno lepe. In povsem čokoladne. Vsi dodatki so namreč njene čokoladne mojstrovine. Drobne dekoracije, s katerimi okrasi »popse«, pripravi s pomočjo silikonskih modelčkov. »Če mi le čas dopušča, je priprava čokoladnih dekoracij moje najljubše opravilo. Mirna roka, pinceta, zobotrebec, stopljena čokolada in modelčki so recept za moj odklop,« razlaga in razkrije, da je kot deklica sanjala, da bo nekoč mikrokirurginja. »No, zdaj sem čokoladna mikrokiruruginja,« pripomni v smehu. Manjši kot je modelček, bolj ji adrenalin požene kri po žilah in s še večjim veseljem se loti dela.

Mavrični čokoladni vrtiljak

Eva po okusu in videzu prisega na črno čokolado z visoko vsebnostjo kakava. Ker je december mesec blišča in barv, je temu podlegla tudi sama. »Naj bo,« se zasmeje in razkrije nekaj skrivnosti čokoladnega barvanja. »Vedno barvamo belo čokolado. Najpomembneje je, da uporabimo barve, narejene na oljni in ne na vodni osnovi. Voda in čokolada sta namreč sovražnici številka ena.« Pri nakupu je treba paziti, da kupimo barve za čokolado in ne navadnih barv za živila, poudari. »Slednje bi lahko spremenile teksturo čokolade in ustvarjanje bi bilo lahko precej oteženo,« pojasni. »Barvo vedno dodajamo postopoma, odvisno od intenzitete, ki jo želimo doseči,« pove in razkrije, da je treba, če bomo čokolado uporabili kot obliv, vanjo dodati nekoliko več maščobe.

Na tržišču je mogoče kupiti veliko različnih barv, tako da si lahko z nekaj volje in truda vsak doma pričara pravi mavrični čokoladni vrtiljak. Eva pri ustvarjanju najraje uporablja barve v tekoči obliki oziroma pasti. »V trgovinah so na voljo tudi barve v prahu, a se pri meni niso najbolje obnesle,« pove in prizna, da se je tudi njej včasih zgodilo, da čokoladna zmes preprosto ni bila prava.

Kako do ravno prav tekoče čokoladne zmesi?

Pri ustvarjanju najpogosteje uporablja kuverturo: »Je cenovno ugodna, enostavna za uporabo in dosegljiva v vseh večjih trgovinah,« pravi. »Kadar delam čokoladne lizike, uporabim samo stopljeno čokolado. Ko oblivam ›popse‹, čokoladi dodam še kokosovo maščobo,« razkrije svoje majhne skrivnosti. »Sem poskusila že z oljem, maslom, a ni in ni šlo. Ali je preveč kapljalo ali so bile na površini lise ali pa je bilo vse grudasto,« pove v tolažbo vsem, ki smo se že kdaj bolj ali manj neuspešno lotili čokoladnega oblikovanja. »Če rezultat v prvem poskusu ni popoln, se nikar ne ustrašite. Vsak najde svoj način, svoje sestavine, svoje postopke,« pravi in prizna, da je morala tudi sama večkrat zavreči kakšen kos. »Tudi v tem je čar. Tako se kališ, prepoznaš napake in ko uspeš, je zadovoljstvo zagotovljeno. In še družinski člani so veseli, saj je metanje čokolade stran greh,« pove v smehu. In se dopolni: »Kar ne izgleda popolnoma tako, kot sem si zamislila, ›pospravijo‹ moji najbližji.« Če kje, je perfekcionist pri čokoladi. »Pri tem ne odstopam. Če ni tako, kot naj bi bilo, je zame zadeva končana in poskusim znova,« je jasna in že razlaga zgodbo o ponesrečenem slončku. »Prijateljica je želela ›cake popse‹ v obliki slončka. Joj, koliko popačenih dinozavrov, nosorogov in ostalih živali je bilo med postopkom. Vse so nastale prej kot tisti slonček,« se spominja. In ker besedne zveze »se ne da« nikakor ne sprejme, je tako dolgo poizkušala in ustvarjala, da je slončka tudi ustvarila.

Topljenje ni znanstvena fantastika

Večini domačih čokoladnih mojstrov največ preglavic povzroča topljenje čokolade. Kot je pojasnila Eva Cotič, obstaja v strokovnem čokoladnem svetu zapisano pravilo temperiranja čokolade. Temperature za obdelavo črne, rjave in bele čokolade so različne. »Ampak pustimo strokovnost in teorijo ob strani. Jaz sem tu, kjer sem, ker delam iz srca, po občutku, popolnoma amatersko. Prepričana sem, da sta kilometrina, ki jo pustimo za kuhinjskim pultom, in ljubezen do tega, kar počnemo, glavni zmagovalni sestavini za uspeh.« Na tečajih, sejmih, seminarjih je slišala veliko o temperiranju, a po vseh teh letih prisega na lastno tehniko.

»Topljenje čokolade ni nobena skrivnost ali znanstvena fantastika,« pravi o postopku, ki je marsikoga odvrnil od tega, da bi se v kuhinji igral s čokolado. »Za topljenje uporabljam mikrovalovno pečico, saj se mi zdi to najbolj preprosto. V stekleno posodo nalomim čokolado, dodam kokosovo maščobo in postavim v mikrovalovno pečico za približno dve minuti na najmanjši moči. Potem rahlo premešam in ponovim postopek, vendar za samo 30 sekund. Spet premešam in še 30 sekund grejem v mikrovalovki. Ko je vse dobro stopljeno in dobim gladko, tekočo čokolado, je pripravljena za delo,« pravi. Maščobo je treba vedno dodajati postopoma, do želene gostote. »Bela čokolada potrebuje malo manj maščobe, saj prehitro postane obliv preredek in s tem prosojen.«

Brez ostankov

Čokolada je za ustvarjanje izjemno primerna, saj pri delu z njo ni ostankov. »Ko nehate ustvarjati in če ni okoli vas lačnih otroških oči, ki bi polizale vse lončke in žličke, enostavno vse skupaj zlijte v čist plastični lonček, ga tesno zaprite in shranite v hladilnik,« pove enostaven recept. V takšni topljeni mešanici vedno končajo vsi ostanki čokoladnih parkljev, Miklavžev, Božičkov in ostalih figur, ki si jih množično podarjamo ob praznikih. »Pri topljenju bodite pozorni na to, da niso polnjene, saj se kreme in polnila ne obnašajo enako kot čokolada.«

»Če v nebesih ni čokolade, ne grem tja«

Za človekovo zadovoljstvo in mirno dušo je največ vredno, da v življenju najde nekaj, kar ga pomirja in pri čemer neizmerno uživa. »Četudi je to sredi noči za domačim kuhinjskim pultom,« pravi Eva. Ko v večini domov ugasnejo luči, ko zaspijo otroci in se svet umiri, zakoraka v svoje čokoladne sanje. »Saj veste, kaj pravi čokoladni pregovor: ›Čokolada je cenejša od terapije, pa še naročiti se ni treba,‹« se nasmehne.

»Čokolada me prevzame s svojim čarobnim okusom, vonjem, videzom, žlahtnostjo. Obožujem žametni občutek, ko se košček čokolade nežno stopi v ustih, se razlije po brbončicah in počasi pronica do vsake celice v telesu.«

V sladek svet čokolade je Eva vpeljala že tudi svoja sinova. Osnovnošolca ji z veseljem priskočita na pomoč. Pri ustvarjanju in še raje pri »pospravljanju«. »Imam najbolj živahna, navihana fanta na svetu, ki kar pokata od odvečne energije. Včasih ju je težko krotiti in tako ju pogosto zaposlim oziroma umirim prav s čokoladnim ustvarjanjem, ki se mu noben otrok ne more upreti.« Mladeniča sta dokazala, da sta s čokolado že zelo spretna. Skupaj so nam predstavili dva preprosta recepta za veselo ustvarjanje v prazničnem decembru. Rezultat je preverjeno slasten.

Hrustljavčki:

Za pripravo slastnih hrustljavčkov potrebujemo stopljeno čokolado (lahko ostanke stopljene črne, bele, rjave, barvne) in koruzne kosmiče.

V posodo stresemo koruzne kosmiče in postopno dodajamo stopljeno čokolado. Premešamo, tako da so vsi koščki v celoti premazani s čokolado. Na pladenj, ki smo ga pred tem zavili v alufolijo, z majhno žličko naredimo kupčke. Pladenj postavimo za 20 minut v hladilnik. Ko je čokolada popolnoma strjena, so hrustljavčki pripravljeni za hrustanje. Po želji lahko primešamo tudi na koščke narezane oreščke ali suho sadje. Preden hrustljavčke postavimo v hladilnik, jih lahko posujemo še z mrvicami.

Zdrave praline z arašidi

Za prirpavo potrebujemo prazno škatlo za shranjevanje jajc, najmanjše papirnate podstavke za kolačke papirčke, stopljeno črno čokolado, arašidovo maslo in arašide.

Papirnate podstavke postavimo v škatlo za jajca. Z žlico vlijmo v vsak podstavek toliko čokolade, da v celoti prekrije dno, in za 10 minut odložimo v hladilnik. V vmesnem času v mikrovalovni pečici ali s pomočjo vodne kopeli rahlo segrejemo arašidovo maslo, saj ga je tekočega lažje nanesti v modelčke. Škatlo vzamemo iz hladilnika in na strjeno plast čokolade nanesemo plast arašidovega masla. Ponovno postavimo v hladilnik. Po približno 10 minutah nanesemo še zadnjo plast čokolade. Za okras na sredino položimo zrno arašida.

»Devet od desetih ljudi obožuje čokolado. Deseti vedno laže.«

LEA KOMERIČKI KOTNIK

Foto: GrupA