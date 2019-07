Ko se na ugaslem vulkanu rojevajo zdravilne kapljice rose

Čez ovinke, rahlo navkreber in mimo številnih kapelic vodi pot do Zeliščne kmetije Plahtica na Blatnem Vrhu v Jurkloštru. Tudi ko je sonce že visoko na nebu, se lahko človek skrije v senco gospodarskega poslopja. Gospodarica ponudi ohlajen požirek eliksirja dolgega življenja. Narava pa ponuja vse tisto, česar se v mestu človek ne more naužiti. Tam je mir, ki ga dopolnjuje ptičje petje. Vsepovsod naokrog se bohoti zelenje, tu in tam se oko ustavi na kakšnem rožnem grmu. Pisana mavrica barv se nariše, ko človek stopi do teras, kjer uspeva približno 50 vrst zdravilnih zelišč.

Karmen in Boris Bračič iz Šmarjete pri Celju sta pred leti v okolici svojega doma iskala košček zemlje, kjer bi se lahko posvečala delu na zemlji. Ker sta želela nekoliko bolj samotno lego in neokrnjeno naravo, ki nima stika s konvencionalnim kmetovanjem, sta krog iskanja razširila na sosednje občine. Našla sta kmetijo na Blatnem Vrhu pri Jurkloštru in jo leta 2004 tudi kupila. Na senčnem delu zemljišča sta odkrila rastišče plahtice, po kateri ima kmetija tudi ime. Na travniku sta našla še množico drugih zdravilnih rastlin, od rmana, materine dušice, kislic …

Prvo leto sta bolj kot ne le opazovala, kaj bi uspevalo na sončnem negnojenem pobočju s peščeno prstjo. Ta je nastala na ugaslem vulkanu, ki je po imenu Blatni Vrh znan zato, ker se sipka zemlja ob dežju spremeni v blato. Njuna odločitev za ekološko pridelavo zelišč se je izkazala kot odlična. Seveda na kmetiji zraste tudi nekaj zelenjave za lastne potrebe družine. Sadje uspeva v starem visokodebelnem sadovnjaku, ki ga je družina še razširila s sadikami iz Kozjanskega parka.

Od setve do žetve

Bračičeva sta zeliščni vrt, ki sta ga zaradi strmega pobočja težko obdelovala, lani zasnovala na novo. Tam sta uredila tri terase, kar jima omogoča trikrat večjo pridelavo zelišč kot prej. Gostiteljica, ki ji je bogato znanje o zeliščarstvu predala že njena mama, pojasni, da za pridelavo zelišč nasploh ne potrebuje veliko površin, saj lahko zelišča žanje večkrat na leto. Odkar imata z možem svojo zeliščno kmetijo, svoje znanje še poglabljata. Sta člana Društva pridelovalcev in predelovalcev zdravilnih rastlin Arnika in pod okriljem društva sta se med drugim udeležila izobraževanj na fakulteti za farmacijo. Glede na to, da na njunem posestvu uspeva približno 50 vrst zelišč, je poznavanje vseh pridelovalnih zahtev in farmakopejskih učinkov precejšen zalogaj.

Rastlina alkimistov

Na seznamu rastlin, ki uspevajo na kmetiji, je prva seveda plahtica. Ta rastlina ima na robu listov posebne reže, skozi katere v vlažnem vremenu in ob jutrih izloča odvečno tekočino, ki se steka proti sredini lista. Alkimisti so verjeli, da bodo s tako imenovanimi kapljicami rose neplemenite kovine spremenili v zlato in s tem obogateli.

Danes je plahtica znana kot rastlina, ki pomaga pri zdravljenju ženskih težav – pri ginekoloških težavah mladih deklet, bolečih menstruacijah, težavah z izcedki in krvavitvami, težavah pri zanositvi, pomaga tudi v menopavzi, saj ima ogromno fitohormonov. Ker deluje protivnetno, pomaga zdraviti tudi želodčne težave. Tako imenovane kapljice rose so polne kalcijevega karbonata, ki pomaga še pri zdravljenju žolčnih kamnov. Sicer terase kmetije popestrijo še citronka in kartuzijanska zelišča, kot sta navadni in kitajski ožepek. Tam je tudi šentjanževka, iz katere člani družine izdelujejo šentjanževo olje, iz ameriškega slamnika delajo posebno tinkturo. Na vrtu uspevata tudi meta in melisa, nekaj je tudi vzhodnjaških zelišč, kot sta na primer šisandra in zelišče nesmrtnosti jiaogulan.

TINA STRMČNIK

Foto: SHERPA

Več v tiskani izdaji Novega tednika!

Karmen Bračič: »Če sosed uporablja škropiva, jih veter nese naokoli in potem tudi sam kot ekološki kmet nisi naredil nič. Zato nama je bila z možem pri nakupu kmetije pomembna oddaljenost od ostalih, klasičnih kmetovalcev, ki škropijo, gnojijo in se ukvarjajo z intenzivnim kmetijstvom.«