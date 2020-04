Ko smo si preblizu in hkrati daleč

Ljudje smo odnosna bitja. Učlovečimo se šele v socialnem okolju, osamitev skozi zgodovino velja za eno najhujših mogočih kazni. Bolezen covid-19 je iz epidemije v posameznih državah prerasla v pandemijo svetovnih razsežnosti. Tako izrednih razmer na planetarni ravni verjetno nismo doživeli od obeh velikih vojn. Prihodnji tedni ali celo meseci bodo zato psihična preizkušnja za vse nas.

SAŠKA T. OCVIRK

Gre za situacijo, ki je popolnoma nova in negotova. Nihče ne ve, koliko časa bo trajala, kdo bo zbolel, kakšne bodo posledice, ne samo zdravstvene, temveč tudi ekonomske. Tovrstna nepredvidljivost poraja občutke nemoči, tesnobe in strahu. Slednje vsakdo doživlja drugače. Med občutki blage bojazni, panike ali celo groze so nekateri bolj, drugi manj zaskrbljeni, mnogi so tesnobni. Spet tretji se skrijejo pod oklep ravnodušnosti in dvomijo v resnost situacije. Nedvomno je svet trenutno postavljen na glavo in prilagajanje novim razmeram zahteva veliko psihične energije. Kar v tem trenutku najbolj potrebujemo, so podpora, medsebojno razumevanje, dopuščanje in sprejemanje nepopolnosti, šibkosti ter predvsem mej človeških zmogljivosti.

Pomembno vedeti:

V neobičajnih situacijah so takšne ali drugačne psihične stiske običajne. Poiščite pomoč in podporo. Tudi naši tokratni sogovorniki in večina drugih psihoterapevtov v Sloveniji so trenutno (na daljavo) na voljo za brezplačno terapevtsko pomoč. Dostopnost psihologov in terapevtov so zagotovili tudi v okvirih občinskih štabov civilne zaščite. Telefonske številke so objavljene na spletnih straneh občin.

Dr. Sara Jerebic iz družinskega inštituta Bližina

Kriza lahko odnos uniči ali ga utrdi in izboljša

Strategije našega spopadanja s težkimi čutenji koreninijo v našem otroštvu. Vsakdo se na stres odziva drugače, pri čemer ne gre za prav ali narobe. Govorimo le o različnih obrambnih mehanizmih, ki so večinoma nezavedni. Ob samoizolaciji in posledično neobičajnem preživljanju skupnega časa se občutek izgube nadzora in nemoči lahko še dodatno okrepi.

Neredko vznikne obrambni mehanizem projekcije, ko začneta partnerja neželene misli in občutke prenašati drug na drugega. Mož je na primer frustriran, ker ne more na delo ali mu primanjkuje zasebnosti. Občutkov pri sebi ne prepozna in o njih ne govori, vendar jezo hitro prepozna pri ženi in obratno. Tako lahko pri vsakodnevnih banalnih stvareh oba zapadeta v neskončen cikel obtoževanja in molka, ki ustvarja napeto vzdušje z občutkom brezizhodnosti.

Kaj, ko padejo maske, ko ugotovimo, da nam doma, med domačimi stenami, ni prijetno? Kitajci poročajo o porastu števila ločitev. Se lahko to zgodi tudi pri nas?

Priznanje, da nam ni prijetno, je prvi korak k prijetnejšim odnosom. Najprej se moramo zavedati, kaj doživljamo, kako se počutimo, kakšne so naše potrebe in želje, potem se moramo o tem pogovoriti s partnerjem. Prepogosto usmerimo prst v drugega, in sicer v smislu, če bi bila ona ali on drugačen, potem bi bilo vse drugače. Obuti moramo čevlje drugega in se vživeti v njegov svet, drugače lahko vedno ostanemo sami na svojem bregu. Četudi smo skupaj 24 ur na dan, se lahko počutimo zelo osamljeno. Ne čutimo se slišane in razumljene. Osamljenost je nekaj najhujšega, boli lahko bolj od fizične bolečine in vpliva na duševno zdravje. Stres se že ves čas zažira v naše odnose, prihaja do nasilja, zasvojenosti, nezvestobe in nerazumevanja. Če temu dodamo še trenutne nepredvidljive razmere bolezni covid-19, je verjetnost, da bo stres kakšen odnos tudi uničil, velika. A vendar se mladi še vedno odločajo za poroko, prav tako beležimo porast zakonskih skupin, kar pomeni, da si želimo kakovostne povezanosti v odnosih. Tudi terapevti, povezani v Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, smo se odločili, da bomo v trenutni situaciji ljudem v stiski ponudili brezplačno pomoč po digitalnih povezavah in telefonu. Verjamem, da se bomo s skupnimi močmi zmogli na novo povezati in usmeriti pozornost v svoja čustvena doživljanja.

Kako krmariti v napetih situacijah, če smo se odtujili in se morda ne znamo več pogovarjati?

Odtujenost je opozorilni znak, da je v odnosu treba nekaj spremeniti. To lahko vzamemo kot priložnost za izboljšanje svojih odzivov in posledično rast odnosa. Če bomo pričakovali od partnerja, da se bo spremenil, in se hkrati prepričevali, da imamo mi prav, drugi pa narobe, potem bomo hitro v slepi ulici brez izhoda. Mnogi v takšnih primerih vržejo puško v koruzo, češ tega se ne grem več, ker preveč boli in je pretežko. Za začetek drugačnega pogovora je treba napetost najprej prepoznati. Vprašati se moramo, kaj nam telo sporoča. Kaj čutimo in doživljamo ob tem, ko je partnerjevo stališče drugačno od našega? Nas je mogoče strah in se počutimo nemočno? Koliko se znamo vživeti v njegov položaj? Lahko snamemo plašnice z oči in se zavemo širše slike? Lahko sprejmemo, da ima naš partner svoje razloge, da čuti, kakor čuti, razmišlja in se vede? Ga lahko slišimo in razumemo? Četudi se na zunaj odzivamo drugače, imamo skupne obrambe, ščite pred ranljivimi čutenji, ki nas ovirajo pred povezanostjo. Lahko namesto boja drug proti drugemu izberemo sodelovanje in smo drug drugemu v tolažbo in oporo?

Kako obuditi umetnost pogovarjanja in bližine?

Prava povezanost nekje na poti vedno doživi krizo, a vsaka kriza ponuja možnost rasti. Nismo ustvarjeni, da bi se s strahom, paniko in z bolečino soočali sami. Za povezanost potrebujemo dostopnost in odzivnost drugega, kar nam ponudi občutek zaupanja in varnosti. Če se lahko naslonimo na drugega, poiščemo tolažbo, bomo lažje prebrodili krizo. To je tudi zakonska obljuba – v dobrem in slabem. Najprej se moramo odločiti, da bomo mi tisti prvi, ki bomo drugemu dostopni in se bomo enkrat za spremembo drugače odzvali na partnerjevo doživljanje. Ne glede na vsebino nestrinjanja ne bomo stali na svojem bregu, ampak bomo za začetek z zanimanjem poslušali partnerja ter se poskusili vživeti v njegov oziroma njen svet. Kaj potrebuje, da se bo počutil bolj varno? Sva pripravljena z upoštevanjem drug drugega skupaj ustvariti več predvidljivosti in jasne strukture, ki bo nudila varnost? Kako si želiva preživeti dan, kdo je za kaj odgovoren, kaj lahko narediva drug za drugega in kje lahko vključiva otroke? Povezanost se bo tako zgradila na zaupanju, skozi skupno hojo dobrega in slabega. Trenutna situacija, naj je videti še tako slabo, je lahko izhodišče za veliko dobrega. Edino, kar resnično šteje, so naši odnosi in ljubezen, ki jo bomo pustili zanamcem. Dokler smo živi, še vse lahko spremenimo.

Psihologinja in psihoterapevtka Ana Miletić Herič

Starši odgovorni za vzdušje, otroci za pomoč v gospodinjstvu



V družinah velikokrat poči zaradi otrok in v odnosih z njimi, v trenutnih razmerah še toliko bolj. Otroci globoko čutijo nelagodje in strah staršev. Poleg tega so se znašli na čistini med nepredvidenimi počitnicami in novimi učnimi pristopi, ki zahtevajo veliko resnosti in samostojnosti. Za piko na i mnogi težko razumejo, da ne smejo k prijateljem ali vsaj na igrišče.

»Moja najmlajša je danes ležala na hodniku pred vhodnimi vrati in tulila od mešanice besa in žalosti, ker svoje siceršnje varuške ni smela peljati v hišo. Ne more še razumeti tako abstraktnih pojmov, kot sta virus in preprečevanje njegovega prenašanja. V samoizolaciji družine je prišlo na plan oboje – najboljše in najslabše v nas vseh. Starši oziroma odrasli v družini bi morali stremeti predvsem k temu, kako vedno znova najti lastno čustveno trdnost. Morda z dihanjem, gibanjem, s prakticiranjem raznih tehnik, s katerimi si povrnemo duševni mir. Kajti od počutja staršev, od hitrosti bitja njihovih src je odvisno, kako se bodo počutili otroci. Od tega je odvisno, kako bo izolacija vplivala nanje in posledično nemir, strah, jeza in uporniško vedenje otrok nazaj na starše. Vse se torej začne z duševnim ravnovesjem staršev,« pravi Ana Miletić Herič.

Kako torej temo približati otrokom brez zbujanja groze in brez omalovaževanja njihovih stisk?

Samoizolacija bo manj prizadela introvertirane ljudi kot tiste, ki so navajeni biti vedno med ljudmi, ki jim osebna srečanja izven najožje družine veliko pomenijo. Hudo je, če se bojimo, da zaradi dela od doma ali čakanja na delo ne bomo mogli plačati kredita ali drugega dolga. Če se bojimo, da za nekoga od naših ni dobro poskrbljeno, in mi ne smemo ničesar ukreniti. Te in mnoge druge stiske staršev lahko pri otrocih vzbudijo tesnobo in nemir. Zavedati se moramo, da smo starši odgovorni za vzdušje v družini. Ko so otroci toliko stari, da želijo na svoja vprašanja tehtne odgovore, jim jih dajmo. Potrpežljiv in jasen starosti primeren pogovor jim lahko pomaga razrešiti notranje dileme.

Petletniku bomo s preprostimi besedami razložili, da ne sme videti babice, ker lahko ta zaradi novega virusa hudo zboli. Vedno znova dodamo, da jo bo kmalu spet lahko videl in da ga ima babica rada. Iste stavke ponavljamo z naklonjenostjo, s potrpežljivostjo in z mirom. Lahko mu pomagamo narisati risbico, s katero bo babici po pošti povedal, kako jo pogreša. Večjim otrokom lahko povemo več, vendar ne toliko, da bi jim nalagali odgovornosti, ki niso njihove. Lahko rečemo, da bomo morda imeli finančne težave, da morda ne bomo mogli na morje in morda ne bomo mogli nečesa kupiti, vendar jih moramo tudi pomiriti. »Ampak ne skrbi, življenje gre naprej, tudi brez tega nam je dobro …« je primeren zaključek takšnega pogovora. Z najstniki lahko že resno razpravljamo o politiki in jih vprašamo, kako bi sami ravnali v trenutni situaciji, kaj bi se jim zdel primeren ukrep, če bi vodili državo ali podjetje. Otroci so v svojem bistvu neskončno ustvarjalni in zagotovo bodo z nekaj podpore našli zaposlitev, tudi če trenutno ne morejo na svoje priljubljene dejavnosti in v družbo s prijatelji.

Kako jim dopovedati, da ne smejo na igrišče in da se ne smejo družiti s prijatelji in sosedi?

Pri tem potrebujemo samo trdnost in seveda nadzor. Starši otrokom niso dolžni posebej dopovedovati, da se nekaj ne sme. Ne sme se in pika. Če je otrok dovolj star, to že lahko razume in sprejme, četudi nad omejitvami ne bo navdušen. Če ne more razumeti, mora pač samo ubogati. To je za starše težje, saj zahteva nadzor. Najbolje, da gredo ven skupaj z otroki ali se s sosedi po telefonu dogovorijo, da ne spustijo otrok ven istočasno, ter jim tako onemogočijo druženje. Angleži poznajo rek, da izredni časi zahtevajo izredne ukrepe.

Kaj storiti, ko se otrok kar naprej dolgočasi?

Če se otrok kar naprej dolgočasi, je to znak, da je bil navajen na animacijo. Starši danes otrokom namenjamo veliko časa in jim pogosto jemljemo priložnost, da bi si izbirali dejavnost v skladu z lastnimi potrebami in ustvarjalnostjo. Čas samoizolacije je odlična priložnost, da otroku pustimo, da se dolgočasi. Zasloni in druga tehnologija so seveda izključeni. Včasih je inkubacijska faza v stilu »na trebuhu leži in se v rit brca« pomenila, da se rojeva nova domislica, razvojni zalet, če ne kar nov izum (smeh).

Koliko tehnologije otroku dopustiti?

Če se navežem na prejšnje vprašanje, bi rekla, da čim manj. V zaslonskih tehnologijah ni razvoja uma, ni čustvenega, socialnega zorenja. Je mir pred sabo in pred otrokovimi potrebami, vendar to ni konstruktiven mir. To je doseganje motenja zavesti kot pri pitju alkohola ali jemanju drog. Takrat se nam ni treba ukvarjati z izzivi in reševati problemov. A vse te odrinjene težave zgolj rastejo, se stopnjujejo in nas pričakajo takoj, ko preusmerimo pogled od zaslona. Seveda je igranje monopolija za starše in otroke bolj naporno, manj samodejno, vendar nas prav zaradi tega opremi z več socialnimi spretnostmi, sposobnostmi čustvene samoregulacije, občutka povezanosti v družini ter sposobnostmi načrtovanja in predvidevanja.

Kako naj starši ohranjajo vsakdanji delovni ritem otrok, če upoštevamo, da imajo mnogi ob tem še svoje delo od doma?

Situacija, ko oba starša delata od doma s polnim delovnim časom, izključuje skrb za otroke. Če bi bilo možno izvajati oboje hkrati, ne bi imeli pisarn, konferenčnih dvoran, delavnic, proizvodnih hal, vrtcev, jutranjega in popoldanskega varstva … V delovno okolje (razen v vzgoji in izobraževanju) otroci pač ne sodijo, še posebej ne cel delovni čas. Možnost, ki jo bom opisala, je izvedljiva za zelo disciplinirane starše, a še to za relativno kratek čas. Za večino pa je zamisel precej utopična.

V idealnem svetu bi otroci imeli varstvo, pripravljene obroke, čisto perilo, pospravljene delovne površine, poskrbeli bi za osebno higieno, se varno in odgovorno gibali na svežem zraku in opravili zahtevano šolsko delo. Starša si na primer lahko razdelita delovne obveznosti na izmene. Prvi je v »službi« od 6. ure do 14. ure, drugi od 14. do 22. ure. Če imata srečo, da se otroci ne zbudijo ravno ob šestih in zaspijo pred deseto zvečer, bosta morda imela celo nekaj minut drug za drugega. Morda bodo predšolski otroci med dnevom še malo zaspali, starejši bodo kakšno uro ali dve celo sami brali in reševali naloge. A resnici na ljubo nimajo vsi pari te sreče in družinskih obremenitev ni lahko tako enakomerno razporediti. Nekateri imajo bolj živahne otroke, ki jih je treba nadzorovati pri opravljanju domačih nalog. Tu so še enostarševske družine, ki jim sicer veliko pomagajo stari starši. Te smo zdaj zaradi njihove varnosti – z izjemo bivajočih v istih hišah – poslali v samoizolacijo.

V resnici je najbolje, da eden od staršev dela od doma, drugi pa uveljavlja varstvo otrok in jih po svojih najboljših močeh usmerja pri izpolnjevanju šolskih in domačih obveznosti, ki jih je v teh razmerah bistveno več. Pri nas nismo še nikoli toliko pojedli in toliko umazali kot v preteklem tednu, ko smo bili vsi doma. Prav je, da starši od otrok pričakujemo in zahtevamo več pomoči v gospodinjstvu, njihovi starosti seveda primerno. Ta situacija je težka za vse in prav je, da starši nosijo več čustvenega bremena, ki mu otroci ne morejo biti kos, otroci pa opravijo večji delež domačih opravil, ki jih zmorejo. S tem se učijo prispevati k skupnosti, biti odgovorni, krepi se tudi njihov občutek pomembnosti in vrednosti.

Dr. Nuša Kovačević Tojnko in Milenko Kovačević:

Strah med paniko in ravnodušjem

V času epidemije so naši čustveni odzivi podobni tistim, ki jih doživljamo v situacijah, ko ocenimo, da smo ogroženi. V takšnem negotovem položaju se morda bojimo, da bomo umrli sami ali da bo umrl kdo od naših bližnjih. Kot pojasnjujeta psihoterapevta iz ambulante Pamina, je razumevanje teh občutkov bistveno.

Kako zelo nas je strah, je odvisno od tega, kako velik pomen pripisujemo ogrožujoči situaciji. Epidemija virusa lahko prinese okužbo, bolezen in v najslabšem primeru celo smrt. Bojimo se, da bi se to zgodilo nam, morda še bolj, da bi se to zaradi nas zgodilo našim bližnjim. V ogrožujočih situacijah, ki presegajo naše zmožnosti, iščemo takšen ali drugačen izhod. Nekateri ocenijo, da se lahko rešijo, pobegnejo oziroma se umaknejo. To v sedanjih razmerah predstavlja samoizolacija. Ljudje, ki niso prepričani, da se lahko uspešno rešijo, se odzivajo panično. To se kaže v pretiranem nakupovanju zalog hrane in drugih potrebščin ali klicanju na telefonske številke za krizne primere brez utemeljenega razloga. Tisti, ki so prepričani, da se ne morejo rešiti, se v takšnih položajih soočajo z grozo. Doživljajo omotice, imajo prebavne težave, v spanju kričijo in se borijo z morami, zapirajo se vase.

Kako grozno je v resnici?

Pogosto smo do »brezglavega paničarjenja« kritični. A v določenih življenjskih situacijah je paničen strah primerno in celo nujno čustvo. Ko se človek na primer znajde sredi požara v zaprtem prostoru, je prisiljen iskati več možnih izhodov hkrati. Na prvi pogled se zdi reakcija kaotična, a v izjemno zahtevnem in zapletenem položaju posameznik zgolj išče najboljšo možno rešitev. Ker gre za življenje ali smrt.

V številnih drugih primerih je panični strah neprimeren in celo patološki. Ko na primer situacijo razumemo netočno, ko grožnjo precenimo ali razglasimo za katastrofo. Lahko bi rekli, da na vse skupaj gledamo z »velikimi otroškimi očmi«. Ker se v takšnih primerih odzovemo neprimerno, običajno položaj še poslabšamo. Pomislimo samo na človeški stampedo; v množici ljudi se zgodi manjši izgred, na katerega se bližnji posamezniki odzovejo z neprimerno paniko. Sprožijo nenadzorovano, masovno in hitro premikanje drugih okrog sebe. Pri tem lahko do smrti pomendrajo na stotine ljudi.

Ko nekomu preprosto ni mar

Nekateri ljudje nastalo epidemijo podcenjujejo in so bolj ali manj ravnodušni. Delujejo po principu, da stanje res ni pomembno, da sami sebi niso pomembni in da jim tudi drugi niso pomembni. Drugi se z ravnodušnostjo zavarujejo, da ne bi preveč trpeli. Oboji so lahko zase in za skupnost enako škodljivi. Takšno razmišljanje lahko botruje neodgovornemu širjenju virusa v družbi. V to skupino ne moremo uvrščati tistih, ki morajo zaradi preživetja vsak dan na delo. Zaprtje podjetja bi namreč vplivalo na slabo likvidnost in posledično pripeljalo do izgube delovnega mesta. Posamezniki, ki morajo dnevno izbirati med delom za preživetje in izpostavljenostjo virusni okužbi ter posledičnim ogrožanjem sebe in svojih bližnjih, so v trenutnih razmerah v največji stiski. »V času pandemije in hitrega deljenja čustvenih odzivov na družbenih omrežjih je pomembno, da ohranjamo racionalni odziv. Držimo se navodil in omejitev strokovnih avtoritet, ker so bistvene za uspešno ustavitev nevarnosti epidemije. Z ostajanjem doma in s čim večjim omejevanjem stikov smo lahko tudi dober vzor in podpora ljudem okrog sebe,« zaključita dr. Nuša Kovačević Tojnko in Milenko Kovačević.

Članek je bil objavljen v Novem tedniku 26. marca 2020