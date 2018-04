Ko so bile solze izjokane

Pretresljiva resnična zgodba o dijakovi bitki s smrtjo – Njegova mati je pisala dnevnik, ki je izšel v knjižni obliki

To je resnična zgodba o tem, kako čudna so pota življenja. Pred dvema letoma in pol se je, takrat komaj 16-letni dijak Ambrož Zupan med vožnjo s kolesom, strahotno ponesrečil. Mnogi so bili prepričani, da bo umrl. »Botrovala je hitrost, precenitev lastnih zmožnosti in sposobnosti, mladostniška vihravost ter nepremišljeno ravnanje,« pravi o sinovi strahotni tragediji, njegova mama Tonika Zupan, iz Jelovega nad Radečami. Ta je med tem, zelo hudim obdobjem pisala svoj ganljiv dnevnik, ki je izšel letos v knjižni obliki.

»Ocenila sem, da je lahko takšna knjiga marsikomu v poduk in razmislek. Tudi v oporo v podobnem položaju. To je, da upanje umre zadnje,« je o odločitvi za izdajo knjige, ki je izšla v samozaložbi (v sto izvodih), povedala njena avtorica. Usodni dogodek se je zgodil 4. avgusta 2015, med šolskimi počitnicami…

Iz časa, ko se je strahotno ponesrečeni Ambrož Zupan, boril s smrtjo.

K sreči se je vse skupaj razmeroma srečno končalo in danes je Ambrož Zupan maturant. Na fotografiji skupaj z domačimi, v Jelovem nad Radečami.