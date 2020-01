Ko telefon prestopi šolski prag

»Uporabo telefona dovolimo za točno določene namene, ne pa za kratkočasenje,« poudarja mag. Jure Radišek, ravnatelj Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, kjer je raba teh naprav brez dovoljenja učiteljev prepovedana. A pametne telefone nekateri učenci kljub prepovedi uporabljajo na hodnikih, na stranišču, v garderobi in pred šolo. Vedno manj se pogovarjajo. Zazrti vsak v svoj zaslon, se na štiri oči še spreti ne znajo več, opaža ravnatelj. Pričakuje odločnejše ukrepanje staršev in opozarja, da vedno pogostejša raba sodobne tehnologije pri osnovnošolcih vpliva tudi na njihov učni uspeh.

Pred koncem prve letošnje ocenjevalne konference so v Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur opazili, da so nekateri učenci med poukom zaspani in nezbrani. Posledice predstavljajo slabe ocene pri pouku, kopičenje učne snovi, jutranje zamujanje v šolo in tudi odklanjanje prihajanja v šolo. Kje se skrivajo vzroki? V šoli pravijo, da otroci pogosto povedo, da gredo spat zelo pozno ali celo niso spali, saj so zvečer in ponoči uporabljali telefon in druge elektronske naprave. Te nekatere otroke spremljajo celo, ko se učijo. Šola, kjer vse pogostejšo rabo telefonov opažajo tudi med odmori, se skuša odzvati na problem. Pričakuje, da bodo svojo vlogo odigrali tudi starši …

Privlačni kradljivci pozornosti in časa

Da osnovnošolci, če jim starši omejujejo dostop do sodobne tehnologije, ne bodo učno prikrajšani, pojasnjujejo v Logoutu, Centru pomoči pri prekomerni rabi interneta. V tej organizaciji, ki izvaja delavnice, izobraževanja in predavanja o digitalni zasvojenosti, ukvarja se tudi s svetovanji ljudem, ki prekomerno uporabljajo internet, podpirajo idejo o tem, da bi bile naprave v šolah prepovedane. Dodajajo, naj izobraževalne ustanove za potrebe pouka zagotovijo svoje šolske telefone. Tako ne bo potrebe, da učenci tja prinašajo lastne naprave.

»Telefoni in aplikacije so zasnovani tako, da lahko čim hitreje razumemo njihovo uporabo in da jih uporabljamo čim bolj intuitivno. Za to ne potrebujemo posebnega predznanja. Tudi če je stik z napravo v otroštvu zmanjšan, to ne bo pomenilo nobenih težav v obdobju, ko bo človek z njo vzpostavil močnejši stik.« Tako pravi Logoutov svetovalec, socialni pedagog Rok Gumzej. Ker so pametne naprave danes nepogrešljiv del življenja, se mu zdi prav, da starši otroke z njimi seznanimo. A pri tem ne smemo pozabiti postaviti določenih mej.

Prekomerna raba pametnih naprav ima zagotovo pomemben vpliv na otroke in mladostnike, dodaja. »Študije iz zadnjih let kažejo, da lahko vpliva na zmanjšano empatijo in na višjo mero tesnobe. Pri otrocih lahko pride do osamljenosti, prav tako do večjih tveganj za samomor ali samopoškodovanje.«

Telefoni nasploh zelo močno vplivajo na zbranost med poukom, še pojasnjuje. Po njegovih besedah so telefoni izjemni kradljivci pozornosti in časa. Pozornost je v šolskih klopeh pomembna, da lahko otroci pridobivajo znanje in se učijo. Čas otroci potrebujejo, da ga preživijo s sošolci in z vrstniki. Šolsko okolje je ključno za razvoj otrok, saj so tam v stiku s prijatelji, a tudi s tistimi, s katerimi se ne razumejo. Če telefon odvrne pozornost od omenjenih stikov, otrok zamudi določene razvojne priložnosti. Enostavno ne zna biti več prisoten v socialnih stikih …

Ministrstvo ne zaznava težav

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v slovenskih šolah ne zaznava posebnih težav glede uporabe mobilnih telefonov pri pouku.

Kdaj in pod katerimi pogoji lahko učenci mobitel uporabljajo v šoli, ureja šola z internimi pravili, kot so hišni red, šolski red, vzgojni načrt ter sklepi strokovnih aktivov. Inšpekcija pri nadzorih ugotavlja, da imajo šole to področje urejeno, da so pravila dokaj jasna in tudi ustrezno posredovana učencem in njihovim staršem, pravijo na ministrstvu. Dodajajo, da se v Sloveniji doslej še ni izkazala potreba po tem, da bi uporabo mobilnega telefona v šolah prepovedali z zakonom, kot so to na primer storili v Franciji …

