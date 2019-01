Kobalovo delo bi naj bilo plagiat

Komedija Borisa Kobala Profesionalci espe, ki so jo v Slovenskem ljudskem gledališču Celje premierno uprizorili v tej sezoni, naj bi bila plagiat. Kot so sporočili iz SLG Celje, gre za prevod dela italijanskega avtorja Alda Nicolaja.

Besedilo Profesionalci espe je sicer prispelo na natečaj za izvirno slovensko komedijo, kjer je med pogoji tudi ta, da so »moralno in pravno za izvirnost komedije odgovorni avtorji.« Celjsko gledališče je predstavo nemudoma umaknilo s sporeda in z zadevo seznanilo zakonite zastopnike avtorskih pravic Alda Nicolaja. Z njimi urejajo obveznosti iz naslova avtorskih pravic, ki izhajajo iz uprizoritve dela in iz do sedaj izvedenih predstav.

Boris Kobal se na naše klice ni odzval, v SLG Celje pa podrobnejših pojasnil ne dajejo.

Kobalovo besedilo je prispelo na razpis gledališča za žlahtno komedijsko pero leta 2017. Predstava v režiji Jaše Jamnika je premiero doživela novembra lani.

BGO