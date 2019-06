Kolesarji pedala poganjajo med gasilskimi domovi

Udeleženci 13. kolesarskega maratona, ki ga prireja Prostovoljno gasilsko društvo Lokarje, danes poganjajo pedala med gasilskimi domovi v štirih občinah. Najpogumnejši, ki bodo premagali 100 kilometrsko razdaljo, so se že podali izpred gasilskega doma v Lokarjah. Začetek srednjega in kratkega maratona, ki merita 50 in 33 kilometrov, bo ob 10. uri.

Udeleženci kolesarskega maratona pedala poganjajo mimo vseh 12 gasilskih domov v Gasilski zvezi Šentjur. Pri tem prestopijo meje Šentjurja in se zapeljejo tudi po občinah Šmarje pri Jelšah, Kozje in Dobje. Vodja kolesarskega maratona Janko Pušnik maraton organizira zato, da popestri poletno dogajanje v občini ter krajane spodbudil k rekreiranju in h kakovostnemu preživljanju prostega časa. Maraton med gasilskimi domovi ni tekmovalnega značaja, vsak udeleženec, ki premaga zastavljeno razdaljo, je po besedah Pušnika zmagovalec sam pri sebi.

TS

Foto: SHERPA