Kolesarji postajajo “vladarji” na Miklošičevi

Nov prometni režim in nova cestna signalizacija

Mestna občina Celje postopoma in s prvimi konkretnimi koraki uresničuje celostno prometno strategijo. Po napovedih je tako v teh dneh spremenila prometni režim v Miklošičevi ulici v Celju.

Poglavitna značilnost spremembe je, da so v duhu spodbujanja trajnostne mobilnosti več prostora na račun avtomobilov v tej ulici dobili kolesarji. Kot je povedal višji svetovalec za promet na Mestni občini Celje Miran Gaberšek, je bila ukinjena polovica parkirnih mest in po tej površini se zdaj lahko kolesarji pripeljejo neposredno do mestnega jedra.

Namen takšne oznake je, da je voznik motornega vozila opozorjen, da je na isti površini tudi kolesar. V nasprotni smeri, od Kocbekove proti Stanetovi ulici, kjer avtomobili ne smejo voziti, pa je del površine namenjen samo kolesarjem. Zaradi te spremembe tam živeči stanovalci, kar zadeva ukinjena parkirišča, niso bili prikrajšani, pravi Gaberšek:

Podobne rešitve kot v Miklošičevi ulici na Mestni občini Celje za prihodnje snujejo tudi v drugih delih mesta.

ROBERT GORJANC

Foto: RG