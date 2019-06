Kolesarska dirka dober način povezovanja savinjskih občin

Kolesarska dirka Po Sloveniji je vse bliže, začela se bo čez dober teden. Danes so prireditelji dirko predstavili tudi v Celju, kjer bo prihodnji četrtek cilj druge etape. Na njej so poleg gostitelja, celjskega župana sodelovali tudi župani občin Žalec, Laško in Podčetrtek, vodstvo dirke Po Sloveniji in predstavnica STO.

Gostitelj, celjski župan Bojan Šrot, je povedal, da je knežje mesto že vrsto let stalni partner dirke, za občino pa je pomembna iz dveh vidikov, kot športni dogodek, hkrati pa velika priložnost za promocijo.

Kot je še povedal celjski župan, bodo ob dirki v Celju pripravili, dan brez avtomobila, ki je sicer običajno ob tednu mobilnosti septembra. V okviru priprav na dirko bodo v Celju za promocijo tega športnega spektakla razdelili tudi 40 tisoč letakov, sicer na dogodek že opozarja tudi okrašeno mestno središče.

Gostitelj starta tretje etape, žalski župan Janko Kos je povedal, da dirko po Sloveniji jemlje kot poklon vsem tistim, ki organizirajo, načrtujejo, rišejo, gradijo in financirajo kolesarske poti in tudi tistim, ki kolesarijo.

Tudi župana občin, ki ne bosta gostitelja, ali starta ali cilja etap, laške Franc Zdolšek in Podčertka, Peter Misja, sta poudarila velik pomen dirke za promocijo kolesarskega turizma v njunih občinah, v katerih posvečajo veliko pozornost izgradnji kolesarske infrastrukture.

Na novinarski konferenci sta bila navzoča tudi župan Občine Štore, Miran Jurkošek in direktorica občinske uprave Občine Slovenske Konjice, Breda Obrez Preskar, kolesarska karavana bo šla tudi mimo teh občin.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA