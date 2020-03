Kolesarske karavane letos na Celjsko žal ne bo

Kolesarske dirke Po Sloveniji, ob poletih v Planici, enega največjih vsakoletnih športnih dogodkov v državi, letos ne bo. Uvedeni ukrepi za preprečevanje epidemije novega koronavirusa so namreč takšni, da organizacijski odbor ne more izvajati priprav na dirko, zato so, kot so navedli, sprejeli težko a odgovoro odločitev. Ta športni dogodek je vsako leto v veliki meri bil izveden na Celjskem, poglobljeno smo ga spremljali tudi v naši medijski hiši in v zadnjih dveh letih v Novem tedniku pripravili tudi posebno prilogo ob dirki.



Organizacija kolesarske dirke Po Sloveniji, ki je v lanskem letu zabeležila rekordne podatke o gledanosti in bi morala letos potekati med 10. in 14. junijem, je kompleksen projekt z velikim številom sodelavcev in partnerjev, pri čemer je pravočasnost priprave vseh aktivnosti ključnega pomena. Upoštevaje vsa znana dejstva in ukrepe, so v Kolesarskem klubu Adria Mobil, ki je dolgoletni organizator dirke, po pogovoru s ključnimi partnerji sprejeli odločitev, da kolesarsko dirko Po Sloveniji v letu 2020 odpovejo.

»V smislu organizacije bi morali v tem trenutku izvajati že vse aktivnosti za letošnjo slovensko pentljo. Glede na dejstvo, da so vse aktivnosti na terenu do nadaljnjega preklicane ter da je pod vprašajem realna možnost financiranja dogodka, smo morali sprejeti takšno odločitev, je o preklicu osrednjega kolesarskega dogodka pri nas povedal Bogdan Fink, dolgoletni organizacijski direktor.

Številne aktivnosti so organizatorji že izvedli, prav tako dogovore s partnerji projekta ter se pripravljali na prvo javno predstavitev letošnje že 27 dirke Po Sloveniji.

»Odločitve o preklicu nismo sprejeli z danes na jutri, temveč preudarno, skrbno in upoštevajoč širši kontekst organizacije dirke. Sprejeti ukrepi s strani države v tem trenutku ne omogočajo več nadaljnjega izvajanja organizacijskih in promocijskih aktivnosti, obenem pa se moramo zavedati tudi dejstva, da bi nadaljevanje projekta za Kolesarski klub Adria Mobil kot glavnega organizatorja dirke bila prevelika odgovornost v smislu zdravja in varnosti vseh sodelujočih,« je razloge za odpoved pojasnila še Mojca Novak, predsednica organizacijskega odbora dirke.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA