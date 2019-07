Kolesarske majice za petošolce

Ob koncu šolskega leta so vsi petošolci v Mestni občini Celje in Občini Laško, ki so opravili izpit za kolo, prejeli kolesarske majice.

Gre za skupno akcijo občin ob odprtju kolesarske trase in brvi med Celjem in Laškim, s katero želijo h kolesarjenju spodbujati tudi šolarje.

V obeh občinah sta bili sprejeti celostni prometni strategiji, ki v prizadevanju za nizkoogljično družbo z različnimi ukrepi spodbujata trajnostne oblike mobilnosti kot je na primer kolesarjenje.

Da bi občane spodbudili h kolesarjenju, sta laška in celjska občina ter Kolesarski klub Laško v aprilu organizirali pomladno kolesarjenje Celje-Laško-Rimske Toplice.

Ob tej priložnosti so izdelali majice, ki so jih podarili vsem osnovnošolcem v obeh občinah, ki so letos naredili izpit za kolo.

RG

Foto: MOC