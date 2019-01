Kolesce za zanimive mestne turistične ture

Sistem javne izposoje koles Kolesce, v okviru mednarodne mreže Nextbike, ki ga na Celjskem upravlja podjetje Nomago, je tudi dobra priložnost za različne turistične storitve. Ena takšnih so lahko tudi zanimive mestne ture.

Sistem Nextbike namreč omogoča učinkovita analitična orodja, s katerimi je mogoče spremljati mobilna navede turistov in na podlagi tega snovati oglede mest, je povedal Jernej Zajec predstavnik podjetja Nomago.

V nekaterih evropskih mestih so uporabniško izkušnjo turistov že razvili v zelo dodelane in mikavne turistične ture, za katere je veliko zanimanja. V Nomagu kot takšno primera dobre prakse navajajo Leipzig in Glasgov.

Na podlagi takšnih uporabniških izkušenj in ob osredotočanju na glavne turistične znamenitosti v mestu, naj bi v prihodnje v sodelovanju s celjsko občino postajo sistema Kolesce uredili tudi na Starem gradu. Takšna zamisel je uresničljiva tudi ob upoštevanju, da sistem omogoča uporabo velikega števila električnih koles.

V sistemu že 140 koles, 28 terminalov in več kot 200 priklopnih mest

Od septembra lani, ko je začel v Celju in okoliških občinah delovati sistem javne izposoje koles Kolesce, v okviru mednarodne mreže Nextbike, se je ta zelo razširil in je danes drugi največji sistem v državi, po številu električnih koles pa prvi. O razvejanosti sistema zgovorno pričajo tudi statistični podatki

Jernej Zajec:

Ob nekaterih toplejših dnevih v minulih mesecih je bilo izposojenih tudi več kot sto koles na dan. Kot je še povedal Jernej Zajec, se bodo v tem letu sistemu Kolesce pridružili še v občini Zreče in Štore, verjetno tudi v Slovenskih Konjicah, v Laškem, Celju in Žalcu pa bodo sistem razširili z novimi postajami in kolesi.

ROBERT GORJANC

Foto: RG