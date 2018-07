Količine spitega alkohola v Sloveniji so še vedno velik problem

Registrirana poraba alkohola v Sloveniji se je v letu 2016 znižala v primerjavi z letom poprej. Kljub temu pa je po podatkih Nacionalnega inštituta RS za javno zdravje pitje alkohola še vedno na izrazito previsoki ravni v Sloveniji. Škoda, ki jo ima država zaradi posledic popitega alkohola, presega koristi, ki jih ima država od prodaje alkohola. Znano je, da se visoka stopnja pitja alkohola pozna tudi na našem območju, predvsem pri številu alkoholiziranih voznikih na cestah. Po tem je naše območje v vrhu slovenskih regij.

Raziskava nacionalnega inštituta za javno zdravje je pokazala, da smo v Sloveniji spili toliko alkohola, da bi se to v povprečju lahko razdelilo takole: vsak prebivalec, starejši od 15 let je predlani spil 87 litrov piva, 48 litrov vina in dva litra žganih pijač!

Slovenija že desetletja presega povprečje registrirane porabe alkohola v primerjavi z EU in Evropsko regijo. Slovenija presega celo mejo, ko že govorimo o tem, da finančna škoda, ki jo ima država zaradi posledic popitega alkohola, preseže koristi, ki jih ima država od prodaje alkohola. Posebej skrb vzbujajoči so podatki, ki kažejo, da je alkohol krivec tudi za številne bolezni.

Govori zdravnica in psihologinja Mercedes Lovrečič in Nacionalnega inštituta RS za javno zdravje.

Podatki kažejo tudi, da še vedno vsak deseti prebivalec Slovenije v starosti od 25-74 let čezmerno pije alkohol, vsak drugi pa se vsaj enkrat letno visoko tvegano opije.