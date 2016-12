Kolo sreče za letos odvrteli, nasvidenje prihodnje leto

Končan letošnji decembrski terenski projekt Radia Celje in Novega tednika

Včeraj popoldan je naša medijska hiša v središču knežjega mesta na “zvezdi”, zaključila letošnji praznični decembrski projekt Zavrti kolo sreče z Novim tednikom in Radiem Celje.

Z gostovanji na terenu, v Šentjurju, Vojniku in središču Celje smo poskušali razveseljevati naše bralce in poslušalce z lepimi nagradami, pa tudi objemi jelenčka Rudolfa, prave decembrske maskote naše medijske hiše.

Na vseh prizoriščih, kjer smo zavrteli kolo sreče, nas je obiskalo veliko bralcev in poslušalcev in drugih, ki jih je pritegnil naš projekt.

Popoldne je v središču Celja že kar dobro pritiskal mraz, a obiskovalcev to ni motilo in so potrpežljivo čakali v vrsti, da bi lahko zavrteli kolo sreče. Še posebej pa je bila vesela Amalija Skale iz Celja, ki je za nagrado prejela prstan.

Za letos se je torej naše kolo sreče odvrtelo, na takšen ali morda nekoliko drugačen način ga bomo verjetno znova zavrteli prihodnje leto. Hvala vsem, ki ste nas obiskali na naši stojnici in pokramljali z nami. V veliko veselje nam je, da imamo toliko zvestih bralcev in poslušalcev, veseli pa smo tudi, če smo z našim projektom in kakšno nagrado komu izmed vas tudi polepšali praznike.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA