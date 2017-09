Kolumbova hči v Ljubljani

V največjem slovenskem kulturnem hramu, v Cankarjevem domu, nocoj odpirajo razstavo o svetovni popotnici in pisateljici Almi M. Karlin. Kulturnozgodovinsko in antropološko razstavo ob 90-letnici Almine vrnitve s poti okrog sveta je pripravila kustosinja Pokrajinskega muzeja Celje Barbara Trnovec z namenom, da Almo in njeno delo predstavi širši Sloveniji.

Velika pregledna in razkošna razstava je postavljena v galeriji največjega slovenskega kulturnega hrama. Vsa besedila, ki so na razstavi, so na novo napisana in vključujejo vsa nova dognanja o svetovni popotnici. Razstava je zasnovana zelo razkošno. Vodilna barva razstave je kraljevsko modra z zlatimi poudarki, pravi kustosinja Barbara Trnovec.

Na ogled je tudi dokumentarni film, ki je bil posnet ob razstavi, posvečeni Thei Schreiber Gammelin. Ker so bili odzivi na film zelo dobri in ker so pričevanja tako dragocena, bo film ponovno na ogled v Ljubljani. Barbara Trnovec dodaja, da z zgodbo Alme M. Karlin pripoveduje zgodbo vseh outsajderjev njenega kova.

Razstava o Almi M. Karlin bo v Cankarjevem domu na ogled od 14. januarja.

BGO