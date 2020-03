Komaj ujel zadnji let iz Moskve

Mnogi slovenski državljani, ki delajo, študirajo ali živijo na različnih koncih sveta in so se želeli vrniti v domovino zaradi širjenja epidemije koronavirusa, so se pri tem soočili s precejšnjimi težavami. Tudi Mitja Suvajac iz Zreč, ki študira fiziko v Moskvi.

Sprva je še kolebal ali naj se vrne ali ne, ko pa je vladni krizni štab oznanil, da bo zaprl brniško letališče za potniški promet, je moral hitro ukrepati in se podati v lov za letalsko karto za naslednji dan.

Cena letalske karte za ponedeljkov let z Aeroflotom je bila še zmerna, za torek pa je že izjemno poskočila. Kot je še povedal Mitja, v času njegovega bivanja v Moskvi še ni bilo uvedenih strogih zaščitnih ukrepov pred širjenjem koronavirusa.

Tudi na njegovi fakulteti v Moskvi so v teh razmerah pripravili študij na daljavo, izpiti, ki jih ne bo mogoče opraviti s kolokviji, bodo verjetno prestavljeni na jesen.

ROBERT GORJANC

Foto: lastni arhiv