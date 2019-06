Delovne naloge: vlistavanje novih izdelkov v prodajno mrežo novih kupcev, redno obiskovanje in reševanje problematike s kupci, redno obiskovanje kupčevih poslovalnic in urejanje prodajnih mest, tedensko poročanje direktorju družbe o izvedenih dejavnostih na terenu, doseganje skupnih ciljev oziroma njihovo povečanje. Gastlog, d. o. o., Cesta na Ostrožno 117, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 26. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.