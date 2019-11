Pričakujemo izobrazbo ekonomske smeri, najmanj VI. stopnje, delovne izkušnje na področju prodaje, aktivno znanje angleškega in nemškega jezika, zaželeno znanje hrvaškega jezika, napredno znanje MS Office, prednost imajo kandidati s poznavanjem SAP, dobre komunikacijske veščine in pogajalske sposobnosti. Tegometall, oprema trgovin, d. o. o., Cesta Kozjanskega odreda 29, 3230 Šentjur. Prijave zbiramo do 14. 12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.