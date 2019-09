Komercialist prodaje m/ž (Ljubljana)

Če imate vsaj V. stopnjo izobrazbe ekonomske ali tehnične smeri in vsaj 3 leta delovnih izkušenj, obvladate programe MS Office in vam tehnična znanja niso tuja, obvladate vsaj en tuj jezik (zaželeno nemščina ali angleščina), ste razvili pogajalske, organizacijske in prodajne sposobnosti in radi delate v zagnanem in prijetnem timu, se nam oglasite. Vaše delo bo skrb za ključne kupce in pridobivanje novih, izvajanje ogledov in izmer ter prodaja naših proizvodov in storitev. Prijave zbiramo do 22. 9. 2019. Matjaž, d. o. o., Petrovče 115b, 3301 Petrovče. Več informacij na www.trgotur.si.