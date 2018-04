Delovne naloge bodo načrtovanje in izvajanje dogovorjenih prodajnih aktivnosti, doseganje planiranih rezultatov, iskanje novih prodajnih poti, sestavljanje ponudb, predračunov in računov pri prodaji blaga, kontrola in evidenca zalog, kontrola odpreme blaga in usklajevanje dostav blaga do repro kupcev, preverjanje in pregled plačil maloprodajnih repro kupcev … Inpos, d. o. o., Opekarniška cesta 2, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 9. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.