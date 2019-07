Delovne naloge: izvajanje komisioniranja v skladu s prioritetami in z delovnim nalogom, izvajanje pravilne sestave pošiljk, pripravljanje komisionov osebnih prevzemov, posredovanje podatkov o odkritih napakah na blagu, opravljanje dela z viličarjem, druga dela in opravila po nalogu nadrejenega … Inpos, d. o. o., Opekarniška cesta 2, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 11. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.