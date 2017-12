»Končno bom lahko igral tako, kot znam«

Z zdravim komolcem je zadnje tekme odlično odigral rokometaš Celja Borut Mačkovšek. V 50. številki Novega tednika je 25-letni Mačkovšek komentiral zmago v lokalnem derbiju z Gorenjem in napovedal sobotno tekmo v Zlatorogu s slovaškim Tatranom.

Celjske kegljačice so se uvrstile v četrtfinale evropske lige prvakinj, preden pa so se podale na pot proti Avstriji, so se morale izviti iz snežnega objema. Vodstvo Nogometnega kluba Celje je v svoje vrste znova privabilo Roka Štrausa, celjski smučar Martin Čater pa je med drugim dejal tudi, da mu tekmovanje na olimpijskih igrah v Pjongčangu lahko prepreči le poškodba. V drugem snopiču smo vam pripravili reportažo o lokalnem rokometnem derbiju z naslovom Dan odprtih vrat Gorenja.

Foto: SHERPA