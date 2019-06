Končno prijaznejša in krajša pot med Planino in Sevnico

V teh dneh se bodo po obnovljenem odseku ceste med Planino pri Sevnici in Sevnico vendarle lahko zapeljala prva vozila. Direkcija je cesto začela obnavljati konec leta 2017. Dokončanje del pa je vmes večkrat preložila zaradi dodatnih del na zahtevnem terenu.

Regionalna cesta Sevnica–Planina predstavlja najkrajšo povezavo med Sevnico in Šentjurjem. Na to prometno žilo so vezana tudi tri večja podjetja na Planini pri Sevnici in številni domačini, ki se dnevno vozijo na delo proti sosednji občini.

Republiška direkcija za infrastrukturo je še zadnji ozek in makadamski odsek, dolg 1,7 kilometra, začela obnavljati konec leta 2017. Izvajalec je v sklopu projekta zaščitil brežine z namestitvijo lovilnih mrež ter zgradil podporne zidove. Razširil je vozišče, izvedel tri nove večje prepuste in zgradil oporne zidove ob strugi potoka Sevčnina. Saniral je tudi plaz nad to regionalno cesto. Direkcija je za obnovo odštela dobre tri milijone evrov.

Popolna zapora ceste je sicer predvidena do nedelje. Že danes pa bo pristojna komisija pregledala traso in preverila, če opravljena dela omogočajo varno vožnjo. Vzdrževalec cest bo nato lahko odstranil popolno zaporo prometa. Predsednik Krajevne skupnosti Planina Jurij Hladin je pojasnil, da je obnovljena cesta za krajane, ki so se sedaj vozili po obvozih in izgubljali čas, velika pridobitev. Je pa opozoril, da bo sedaj večji promet med Planino in Šentjurjem. Zato upa, da bo obnove kmalu deležna še cesta med omenjenima krajema.

TS

Foto: Wikipedia