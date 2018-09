Konec celjske ere uspešnega trenerja Branka Tamšeta

Po sinočnjem porazu celjskih rokometašev v Ribnici sta Rokometni klub Celje Pivovarna Laško in trener Branko Tamše danes sporazumno prekinila sodelovanje. To se je začelo pred slabimi petimi leti.

V tem času je Tamše osvojil 14 lovorik, po pet državnih in pokalnih naslovov ter štiri superpokalne naslove. Jernej Smisl, predsednik RK Celje Pivovarna Laško, je dejal: »Branku smo hvaležni za njegovo delo, ki nas bo vezalo še bolj kot 14 osvojenih lovorik. Te povedo vse, kakšno obdobje je za nami. Spletli smo izjemno vez, za katero smo prepričani, da nas bo vezala tudi v prihodnje in zaradi katere bo Branko pri nas in v naši dvorani vedno dobrodošel.« Kdo bo vodil celjsko moštvo v nedeljo proti Flensburgu, še ni znano.

DŠ

Foto: SHERPA