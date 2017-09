Konjiški maraton podira rekorde

Zadnja septembrska nedelja je bila v Slovenskih Konjicah rezervirana za tekaški dogodek, ki ga odlikuje razgibana trasa različnih dolžin. Današnji Konjiški maraton pa podira rekorde po številu prijavljenih udeležencev, saj se je nanj prijavilo 1300 tekačev.

Začrtana proga Konjiškega maratona teče skozi Dravinjsko dolino, mimo vinorodnih gričev konjiških Škalc, do Zreč, kjer se obrne in tekače pripelje nazaj do vznožja Konjiške gore ter skozi ciljno črto v samem središču starega mestnega jedra Slovenskih Konjic.

Letos so maraton popestrili z dogajanjem, ki se je vrtelo ves konec tedna. Med drugim je včeraj imel predavanje Urban Praprotnik, ki je ambasador letošnjega maratona, častno pokroviteljstvo pa je prevzel slovenski predsednik Borut Pahor.

Današnjega Konjiškega maratona se je udeležila tudi ekipa Novega tednika in Radia Celje.

EP

Foto: GrupA