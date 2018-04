Na delovnem mestu boste odgovorni za nadgradnjo že obstoječih izdelkov, konstruktivno izpeljavo inovativnih idej, reševanje konstrukcijskih izzivov, spremljanje izdelkov skozi serijo, razvoj merilnih šablon, konstruiranje in razvoj novih izdelkov in polizdelkov ter sodelovanje z ostalimi oddelki. Odelo Slovenija, d. o. o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold. Prijave zbiramo do 13. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.