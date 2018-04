Konstrukter-tehnolog (m/ž) (Planina pri Sevnici)

Ste se pripravljeni pridružiti podjetju s tradicijo in pogledom v prihodnost? Tajfun Planina, d. o. o., v svoje vrste vabi konstrukterja-

tehnologa. Če imate VII. stopnjo izobrazbe strojne smeri, poznate program Solidworks, imate sistematičen pristop k problemom in želite delati v razgibanem delovnem okolju z možnostjo kariernega razvoja, se prijavite preko portala. Tajfun Planina, d. o. o., Planina 41a, 3225 Planina pri Sevnici. Prijave zbiramo do 26. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.