Kontič pozval k povezovanju

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je na županje in župane vseh slovenskih občin naslovil dopis, v katerih jih poziva, naj se vsi predstavniki lokalne samouprave združijo v enotnem združenju slovenskih lokalnih skupnosti. Sedaj delujejo na tem področju tri združenja, in sicer Skupnost občin Slovenije, Zveza mestnih občin Slovenije in Zveza občin Slovenije.

Bojan Kontič kot župan Mestne občine Velenje, član Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik Skupnosti občin Slovenije in predsednik Združenja mestnih občin Slovenije je mnenja, da bodo občine kot lokalne skupnosti le z združevanjem in skupnim nastopom lahko bolj enotno in uspešneje predstavljale svoja stališča pred vlado in parlamentom.

Tri različna združenja občin so se v Sloveniji oblikovala po politični pripadnosti in posebnih interesih. Za tako majhno državo, kot je Slovenija, so tri združenja občin po mnenju velenjskega župana preveč. Na kongresu lokalnih skupnosti v naslednjem letu bodo poskušali narediti korak naprej, čeprav po besedah velenjskega župana Bojana Kontiča to ne bo enostavno.

V združenju mestnih občin Slovenije podpirajo enotno združenje občin, prav tako so na zadnji seji Skupnosti občin Slovenije sprejeli sklep, da začnejo postopke o povezovanju. Kontič upa, da bo temu sledilo tudi Združenje občin Slovenije, ki zaenkrat še ni podalo svoje odločitve.

BGO