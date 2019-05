Na delovnem mestu boste odgovorni za celovito izvajanje kontrole procesa in/ali produkta, zagotavljanje kakovosti vgradnih delov, sistematično uporabo orodij kakovosti, analiziranje in odpravo napak v procesu ali na produktu, skrb za ekonomično in gospodarno izvajanje delovnih nalog in ostala dela po navodilu nadrejenega. Odelo Slovenija, d. o. o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold. Prijave zbiramo do 31. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.