Zaželena je izobrazba grafične, kemijske ali živilske smeri, vsaj 2 leti delovnih izkušenj, dobro znanje angleškega ali nemškega jezika, napredno znanje orodij MS Office, zaželeno poznavanje SAP, dobre komunikacijske, prezentacijske in organizacijske sposobnosti ter vozniški izpit B-kategorije. Amba Co., d. o. o., Čopova ulica 24, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 3. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.