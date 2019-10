Delovne naloge: vodenje, organiziranje ter zagotavljanje koordinacije delovanja petih lesnih centrov družbe, zagotavljanje koordinacije med vhodom in distribucijo blaga, odgovorno upravljanje z zalogami in povezovanje med organizacijskimi enotami, komunikacija s strankami. Inpos, d. o. o., Opekarniška cesta 2, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 7. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.