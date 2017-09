Kopica medalj in prevzem zastave

V bolgarski Stari Zagori je bilo minuli vikend balkansko atletsko prvenstvo za veterane, ki se ga je udeležilo tudi 42-člansko slovensko zastopstvo. Bera kolajn je bila odlična.

Naši atleti so v različnih disciplinah in starostnih kategorijah osvojili več kot 90 kolajn. Pomemben prispevek so imeli člani AD Kladivar: Zvonka Blatnik, Margareta Guček Zakošek, Aljaž Klarič, Damjan Gril, Sretko Đumić, Marko Božiček in Jože Škodnik. V Celje so se vrnili z enajstimi medaljami iz posamičnih kategorij, doprinesli pa so tudi k zlatu in bronu v štafetnih tekih. V Stari Zagori je zastopstvo Kladivarja prevzelo zastavo, ki mu prinaša obvezo organizirati naslednje balkansko veteransko prvenstvo. To bo prihodnje leto v mesecu septembru v Celju.

DŠ

Foto: AD KLADIVAR