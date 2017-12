Korak bliže novi cesti med Zasavjem in Savinjsko dolino

Preboldski svetniki so potrdili predlog, da se pridružijo izdelavi regionalnega prostorskega načrta za gradnjo prometne povezave med Zasavjem in Savinjsko dolino, ki ju trenutno povezuje ovinkasta cesta čez prelaz Podmeja. Cesta s tuneloma bi za prebivalce občin Hrastnik in Trbovlje pomenila bistveno hitrejšo in enostavnejšo povezavo na štajersko avtocesto v Šentrupertu. Za občino Prebold bi bila dobrodošla zaradi prometne razbremenitve občinskega središča in utrditve prometnega položaja v regiji.

Ideje o cestni povezavi med Zasavjem in Preboldom niso nič novega. Prvi načrti so se pojavili že med drugo svetovno vojno. Prav tako se je ta trasa omenjala kot ena možnih različic tretje razvojne osi. Priprava regionalnega prostorskega načrta, ki se ji bo Občina Prebold pridružila na pobudo občin Hrastnik in Trbovlje, predstavlja prvi korak do gradnje cestne povezave Šentrupert (A1)–Prebold–Trbovlje–Hrastnik (G2-108). Nova cesta bi vključevala dva predora, dolga malo manj kot tri kilometre. Na preboldski strani bi se prvi začel pod hribom Žvajga, cesta bi iz njega prišla v Marija Reki in se nato kmalu ponovno vrnila v predor, ki bi se končal nad Trbovljami. Gradnja ceste bo dolgoročen projekt. Priprava regionalnega prostorskega načrta naj bi po nekaterih ocenah trajala približno tri leta. Nadaljnji postopki in gradnja naj bi trajali še približno deset let. Stroške priprave prostorskega načrta bodo pokrile občine Hrastnik, Trbovlje in Prebold, medtem ko bo vse podlage pripravila direkcija za infrastrukturo.

