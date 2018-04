Korak bliže plavajočemu hotelu na Velenjskem jezeru

Na Velenjskem jezeru naj bi v roku dveh letih začeli graditi hotel na vodi. Tamkajšnji župan Bojan Kontič, direktor podjetja Planet Matters Kent Leslie Walwin in direktor podjetja MC Public Affairs Mihael Cigler so podpisali sporazum o sodelovanju pri pripravi projekta plavajočih hotelskih namestitev. S sporazumom sta se predstavnika podjetij zaveza, da bosta v sodelovanju z Mestno občino Velenje uresničevala omenjen projekt.

S sodelovanjem bodo razvili inovativne plavajoče hotelske namestitve, ki bodo dopolnjevale nastanitveno ponudbo in nudile edinstveno doživetje ob Velenjskem jezeru. Sodelujoči partner Kent Leslie Walwin pravi, da je to velika priložnost za nadaljnji razvoj turistične ponudbe v Velenju.

Projekt zajema plavajoč hotel oziroma apartmaje na jezeru, apartmaje na obali ter morebitne druge zgradbe. Župan Bojan Kontič pravi, da so v preteklih letih velenjsko plažo že uspeli narediti prepoznavno, s tem projekt pa želijo sedaj to ponudbo nadgraditi in vključiti zasebne investitorje.

Prvi korak do uresničitve zastavljenega projekta je pridobitev vseh soglasij in gradbenega dovoljenja. Lobist in partner pri projektu Mihael Cigler.

Po najbolj optimističnem scenariju naj bi jim gradbeno dovoljene uspelo pridobiti v roku dobrega letu. Hotel pa naj bi začeli graditi v roku dveh let. Naložba naj bi bila vredna med 12 in 18 milijonov evrov.

ŠO