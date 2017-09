Koraki do suverenega iskanja zaposlitve

Ne glede na karierno področje, znanje in izkušnje posameznikov, ki se spopadajo z iskanjem zaposlitve, je pri vseh mogoče zaznati določeno mero stresa, ki ga ob tem doživljajo. Ne zavedajo se namreč, da so stres, pritisk in skrb v bistvu njihova največja težava, saj jim zameglijo zbrano mišljenje in upočasnijo proces.

Zakaj ljudje doživljajo stres ob iskanju službe in kakšne negativne učinke jim ta čustva prinašajo? Kako se jim zoperstaviti in začeti suvereno iskati zaposlitev?

Zakaj je obdobje iskanja zaposlitve stresno?

Denar je le droben razlog, ki se skriva za celotnim procesom. Vse se namreč začne z nadzorom – v procesu posameznik nima vseh niti v rokah in ne more nadzorovati postopka, kar privede do stresnih situacij, še posebej pri ljudeh, ki tega niso navajeni.

Posameznik doživlja stresne trenutke, ko ob prijavi na delovno mesto ne dobi nikakršnega odgovora od delodajalca, ko ne pozna svoje konkurence, ko ga pustijo v temi tavati med različnimi fazami zaposlitvenega postopka in ko nima vpliva na to, kako se bodo dogodki razpletali. Situacija postane še hujša, ko posameznik ni samozavesten, kar je posledica pomanjkanja izkušenj in nepoznavanja področja.

Kako stres vpliva na iskanje zaposlitve?

Iz začetnih občutenj se kmalu lahko razvije prava snežena krogla, ki celotno težavo še poveča. Najboljši posamezniki se osredotočijo na cilje, ki jih želijo doseči, in k njim v vseh pogledih tudi stremijo, a če so preveč vpleteni v celotno situacijo, se jim končna točka kmalu zamegli. Na razgovorih tako ne dajejo dovolj prepričljivih odgovorov, ne dojemajo dovolj hitro, kaj sogovornik želi od njih, in se na prave besede spomnijo šele, ko se jim glava ohladi … Posledično prejemajo vedno več negativnih odzivov in se tako vrtijo v začaranem krogu.

Začetni pozitiven zagon, ki ga iskalci zaposlitve doživljajo, kmalu usahne in neprestano prejemanje zavrnitev privede do pesimističnega razmišljanja. Hitro jim misli napolnijo slike vseh padcev, ki so jih doživeli, in vedno manj so ponosni na uspehe, ki so jih s trudom in pravim pristopom dosegli. Čez čas so vse misli usmerjene v negativne dogodke, ki so daleč od prave poti do uspeha.

Omilite tesnobo in povečajte učinkovitost

Znano je, da telovadba, pravilna prehrana in dovolj spanca pomagajo proti stresu, a mnogi se ne zavedajo, da imajo tudi misli veliko vlogo pri tem. Takoj ko spremenite pogled na svet, lahko zmanjšate tudi raven stresa ter s tem povečate možnosti za uspešno iskanje zaposlitve.

Uberite način razmišljanja, ki je osnovan na pogumu, prostodušnosti in dobri volji. Manj se osredotočajte na težave, energijo preusmerite na rešitve in ne na težave. Če vas nikakor ne povabijo na razgovor za službo, začnite na začetku in spremenite življenjepis ali spremno pismo. Pridobite ključne spretnosti, ki jih za razpisano delovno mesto potrebujete, da bi postali bolj zanimivi in zaposljivi.

Ne jemljite si k srcu vsake zavrnitve, saj morate razumeti, da ne morete dobiti vsake službe, za katero se prijavljate. Namesto tega vsak negativen odgovor spremenite v krepitev svojih ambicij in ne v neaktivno, pasivno opazovanje celotne situacije.

Osredotočite se na pozitivno mišljenje in doživljanje dogodkov, ki so ključ do vsakega življenjskega uspeha.

Okrepite se

Namesto da se preveč čustveno odzovete na vsak negativen dražljaj, ki ga prejmete v procesu iskanja zaposlitve, poskrbite raje, da boste okrepili šibke točke, ki vam ne dovolijo napredovati. To, da začnete delati na sebi, na svoji samopodobi in na zmanjšanju doživljanja stresa, pozitivno vpliva na vsa področja v življenju. Želeni cilji so tako uresničjivi hitreje in uspešneje.

Začnite že danes – obrnite ploščo in negativne misli spremenite v pozitivne. Namesto drugih raje imejte pod nadzorom sebe in si ne dovolite, da bi vas prevzeli pesimizem in občutki tesnobe.

ANJA DAMJANOVIĆ

za MojeDelo.com