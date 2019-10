Košarkarice Cinkarne niz zmag nadaljevale tudi proti Kraljevu

Košarkarice Cinkarne Celje so po petih krogih lige Waba na vrhu lestvice, brez poraza je tudi bolgarski Beroe.

Celjanke so bile v svoji dvorani boljše od Kraljeva z 71:65. Ameriška košarkarica Taeler Deer je dosegla 24 točk. V polni ribniški dvorani sta se srečali rokometni moštvi, ki sta do zdaj dobili vseh sedem tekem letošnjega državnega prvenstva. Cele Pivovarna Laško je dobilo derbi proti Ribnici z 29:26. Josip Šarac je dal šest golov, Gal Marguč pet. Zmagali so tudi polzelski košarkarji, v 5. krogu prve slovenske lige so Hopsi novomeško Krko nadigrali kar z 92:65. Simo Atanacković je dosegel 20 točk. Celjski nogometaši so v četrtfinalu slovenskega pokala senzacionalno izpadli že v torek proti drugoligašu Kalcerju iz Radomelj. Včeraj se je podobno pripetilo Rudarju. Velenjčani so najprej izgubili v Lendavi, nato pa je Nafta dobila še povratno tekmo, bilo je 0:2. Rudarju ni pomagal še četrti trener v tej sezoni.

DŠ

Foto: SHERPA