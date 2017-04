Kot kaže, bo škoda velika

Napovedi vremenarjev so se uresničile in Slovenijo je pred nekaj dnevi prizadela pozeba. Zaradi letošnjega nadpovprečno toplega vremena fenološki razvoj prehiteva od 10 do 14 dni. Zato je škoda po zadnji pozebi, kot kaže, še toliko večja. Največja je v vinogradih, sadovnjakih ter na vrtovih.

Škoda dokončno še ni določena. Tako pravi specialist Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki deluje tudi na celjskem območju, Roman Štabuc:

Škoda je odvisna od sorte:

Ponekod je porazno tudi v sadovnjakih in na vrtovih:

Natančno višino škode še ugotavljajo.

BJ