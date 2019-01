Kozjanski park bo vodila Mojca Kunst

Potem ko je mesto direktorja zapustil mag. Teo Hrvoje Oršanič, je Kozjanski park kot vršilka dolžnosti preteklo leto vodila Valerija Slemenšek. Na razpisu za direktorico s polnimi pooblastili so za mandat štirih let zdaj izbrali Mojco Kunst.

Razpis je bil sicer objavljen že v začetku leta, a so burno volilno leto in menjave vlade imenovanje novega vodstva zavlekle do skrajne meje. Pred dnevi je vlada na mestu direktorice potrdila univerzitetno diplomirano inženirko geologije Mojco Kunst. V Kozjanskem parku je sicer zaposlena že dvajset let. O viziji svojega dela je povedala:

Kunstova želi še okrepiti komunikacijo s prebivalci in upravljalci. Tudi v prihodnje bodo krepili naravovarstveno naravnanost lokalne skupnosti in povezanje različnih deležnikov urejanja in ohranjanja zavarovanih območij tako na občinski kot na državni ravni. Javni zavod Kozjanski park se razprostira na 206 kvadratnih kilometrih v petih občinah, v njem živi približno 11 tisoč prebivalcev. V Zavodu je redno zaposlenih 18 ljudi, ena zaposlitev je projektna, dva do tri zaposlene pa redno vključujejo preko javnih del.

