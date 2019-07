Kradli v Celju, Kopru, Ljubljani in Mariboru

Celjski policisti so prijeli in ovadili tri Romune, ki so osumljeni večjega števila tatvin na območju Celja, Maribora, Kopra in Ljubljane. Prijeli so jih pred dnevi na avtocestnem počivališču Zima.

Romune v vozilu s francoskimi registrskimi tablicami so prijeli policisti celjske postaje za izravnalne ukrepe, ki izvaja nadzor na avtocesti. Gre za moške, stare 23, 27 in 45 let. Pri kontroli so policisti ugotovili, da je zoper starejša v evidencah policije že razpisan ukrep odvzema prostosti, ker naj bi na območju Maribora in Celja pred časom vlomila v trgovine z mobilnimi aparati in povzročila večjo škodo. V Celju za okrog 70 tisoč, v Mariboru pa za okrog 60 tisoč evrov.

Policisti so vse tri tujce pridržali, vozilo pa zasegli. Že med postopkom na počivališču je policiste eden izmed mimoidočih opozoril, da je našel odvržen nahrbtnik, v katerem je bilo več kot 50 različnih vrednejših ur ter zapestnici.

Preiskava je pokazala, da gre za stvari, ki naj bi jih osumljeni nakradli pred tem na območju Kopra. Tam je bilo namreč vlomljeno v prodajalno v enem izmed trgovskih centrov in ukradeno večje število ročnih ur. Pred vlomom naj bi moški z nekega vozila ukradli tudi registrske tablice. Prijeti Romuni so poskušali zapustiti Slovenijo in ukradene predmete prodati v tujini, pravijo na policiji. 45-letnika je že zaslišal celjski preiskovalni sodnik in odredil pripor. 23-letnik in 27-letnik pa sta bila zaslišana v Kopru, kjer jima je tamkajšnji sodnik prav tako odredil pripor. Vsem trem grozi do pet let zapora. Ker obstaja sum, da so osumljeni kazniva dejanja izvrševali še drugod v Sloveniji ali v tujini, preiskava še ni končana.

SŠol

Foto: PUC