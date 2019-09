Krajani Griž protestirajo proti zaprtju pošte

Več deset krajanov Griž se je dopoldne zbralo na protestnem shodu, na katerem so izrazili svoje nestrinjanje z načrtovanim zaprtjem poštne poslovalnice v njihovem kraju s 1. oktobrom.

Kot so poudarili, bi z zaprtjem pošte več kot 3 tisoč uporabnikov izgubilo edini urad, kjer lahko dvigujejo denar in urejajo svoje finančne in pisemske zadeve. S protestnim shodom so želeli vodstvo Pošte Slovenije opozoriti, da je pošta za tamkajšnje prebivalce nepogrešljiva in da želijo biti pravočasno obveščeni o tako pomembnih odločitvah, kot je zaprtje poslovalnice.

Župan Občine Žalec Janko Kos:

Krajani so tudi zbrali podpise proti zaprtju poslovalnice, ki jih bodo dostavili Pošti Slovenije. Na protestni shod se bodo ponovno odpravili jutri dopoldne. Ob tem upajo, da bodo uspeli obdržati pošto ali vsaj odložiti njeno zaprtje. Na tako imenovano mobilno pošto, ki jo namerava Pošta Slovenije na območju Griž vzpostaviti po 1. oktobru, ne pristajajo.

Na celjskem območju bo letos skupno preoblikovanih osem pošt. S 1. oktobrom tako načrtujejo tudi preoblikovanje pošte Rečica ob Savinji v premično pošto. Predvidoma konec leta pa bo Pošta Slovenije v pogodbene preoblikovala še pošte v Štorah, Rogatecu in Preboldu.

LKK