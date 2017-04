V svoj tim vabimo oblikovalca, ki zna svojo kreativnost izliti na papir in splet. Multipraktika s posebnim občutkom za trženje, ki mu ni tuja pisana beseda in mu tudi DTP predstavlja izziv, obvlada Indesign, Photoshop in Illustrator, hkrati pa z veseljem v roke prime tudi fotoaparat ali kamero in ustvarja napredne foto- in videovsebine. Quadrofoil, d. o. o., Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica. Prijave zbiramo do 10. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.