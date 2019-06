Kreirajte logotip „CELJSKA ROLCA“ in si prislužite privlačno nagrado!

Oblikujte logotip CELJSKA ROLCA in si prislužite privlačno nagrado!

Mestna četrt Center Celje v sodelovanju z MO Celje in Zavodom Celeia Celje razpisuje natečaj za izdelavo logotipa CELJSKA ROLCA, ki bo predstavljal zaščitni znak te sladice z dolgoletno tradicijo in s katerim bo ta čim bolj prepoznavna v javnosti. K sodelovanju na natečaju so vabljeni vsi občani, društva in organizacije. Udeležba na natečaju je brezplačna.

Nagrado za najbolj izviren in zanimiv logotip podarja Zavod Celelia Celje, in sicer bone Dobimo se v mestu v vrednosti 100 evrov.

V natečaju lahko zainteresirani sodelujejo tako, da svoj predlog oddajo do vključno 16. septembra 2019 na naslov Mestna četrt Center Celje, Gledališka ulica 2, Celje.

Pravila za sodelovanje v nagradni igri CELJSKA ROLCA.