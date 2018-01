Kriminalisti ovadili učitelja šole vožnje s Celjskega

Celjski kriminalisti so zaradi več korupcijskih kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril ovadili deset fizičnih in eno pravno osebo.

Šlo naj bi za mahinacije v eni izmed šol vožnje na Celjskem, ki naj bi se dogajale med letoma 2016 in 2017. Učitelj vožnje in teorije naj bi od kandidatov za vožnjo zase zahteval in sprejemal nedovoljene nagrade v obliki gotovine. Gre za zneske v višini od 25 do kar 600 evrov.

»Kot protiuslugo jim je v nasprotju z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo področje pravil in pogojev za usposabljanje kandidatov za voznike, uredil vpis v šolo vožnje, neupravičeno pridobil evidenčni karton vožnje, s ponarejanjem poslovne dokumentacije pa uredil, da kandidatom ni bilo treba prisostvovati obveznem teoretičnem programu usposabljanja. Prav tako naj bi uredil, da jim ni bilo treba v celoti izvesti predpisanega praktičnega dela usposabljanja,« pravijo na Policijski upravi Celje.

Kriminalisti so o tem primeru obvestili tudi Javno agencijo RS za varnost prometa.

