Kriminalisti tudi v celjski bolnišnici

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so danes zjutraj na podlagi sodnih odredb začeli izvajati preiskave stanovanjskih in poslovnih prostorov na območju več policijskih uprav. Kriminalisti so bili tudi v Splošni bolnišnici Celje. Glavnina preiskave je bila sicer mariborskem in ljubljanskem kliničnem centru. V hišnih preiskavah so iskali dokaze za utemeljevanje sumov več kaznivih dejanj v povezavi s postopki javnega naročanja nabave medicinskega materiala. Gre za primer žilnih opornic.

Iz celjske bolnišnice so sporočili, da so kriminalisti izvajali preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja nedovoljenega sprejemanja daril zdravnika s kardiološkega oddelka. “Celjska bolnišnica sodeluje s preiskovalci, ni pa predmet kriminalistične preiskave,” so še sporočili.

Pri zgodbi o žilnih opornicah naj bi šlo za to, da naj bi pri nakupu le-teh vpleteni javna sredstva oškodovali med letoma 2007 do 2016, ker naj bi pripravili in izvedli javna naročila, ki naj ne bi sledila temeljnim načelom javnega naročanja. Afera je leta 2016 odkrila tudi sum kartelnega dogovora med dobavitelji žilnih opornic.

Med imeni zdravnikov, ki so predvsem iz ljubljanskega in mariborskega kliničnega centra, pa se omenja tudi ime predstojnika kardiološkega oddelka celjske bolnišnice dr. Dragana Kovačiča. Z njim smo se konec leta 2016, ob izbruhu afere tudi pogovarjali o tem. Kot je dejal, so v Celju vedno sledili kvaliteti žilnih opornic:

Dr. Dragan Kovačič:

Najcenejše namreč ni nujno najboljše za paciente, je še dejal:

Afera žilne opornice je v javnosti izbruhnila leta 2016, o domnevnih nepravilnostih pa je potekala celo parlamentarna preiskava.

SŠol

Foto: GrupA