Kriminalke ostajajo top knjige za poletno branje

Mogoče je obisk knjižnic v času poletnih počitnic res manjši, a tisti, ki pridejo, odnesejo več knjig. V Osrednji knjižnici Celje je tudi letos – kot vsako leto do zdaj – med najbolj iskanimi lahko poletno branje. Če so nekoč prevladovali tuji avtorji kriminalk, so zdaj najbolj izposojanji slovenski avtorji, kot so Mojca Širok, Tadej Golob in prejemnica nagrade kresnik Bronja Žakelj.

Poletje je kot kaže med bralci celjske knjižnice čas lahkotnejšega branja. To je čas za knjige, ki bralce odnesejo v svet romanc, življenjskih zgodb in kriminalk. “Letos je najbolj priljubljena knjiga Belo se pere na devetdeset Branje Žakelj, ki je tudi najbolj rezervirana knjiga. Če je še niste prebrali, boste do nje najhitreje prišli preko Biblosa, preko portala za eknjige, kjer si jo lahko vsak član brezplačno izposodi,” je razložila knjižničarka Osrednje knjižnice Celje Lea Očko.

Če so bili pred leti zelo popularni skandinavski avtorji kriminalnih romanov, so je to v zadnjih dveh letih spremenilo. Slovenski avtorji so dobili svoj prostor.

Med zelo iskanimi knjigami je tudi biografija nekdanje ameriške prve dame Michelle Obama Moja zgodba, kot tudi knjiga izraelskega profesorja svetovne zgodovine Yuvala Hararija Sapiens: kratka zgodovina človeštva. Zelo je tudi v celjski knjižnici izposojana knjiga priznanega psihologa Jordana Petersona 12 pravil za življenje. Četudi so določene knjižne police skoraj da prazne, Lea Očko dodaja, da imajo v celjski knjižnici še veliko zanimivega in kakovostnega branja.

BGO