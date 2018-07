Križi in težave s parkiranjem

Skoraj ni mesta, v katerem se v okolici zdravstvenih ustanov ne bi pojavljale težave zaradi parkiranja. Tudi zato, ker so zdravstveni domovi ali bolnišnice v središčih mest, kjer je parkiranje tako ali tako svojevrstna težava. V Celju so to delno rešili, nekaj sprememb se še obeta.

V Novem tedniku tudi mnenja nekaterih zdravstvenih domov na Celjskem, bolnišnice, policije in celjskega ZPO.

Nekajkrat so se na nas v zadnjem letu obrnili tudi bralci, ki so se jezili zaradi kazni, ki so jih dobili predvsem v neposredni bližini zdravstvenega doma in bolnišnice v Celju. Težave so nastale, ko so dobili obvestilo mestnih redarjev, ker pravočasno niso podaljšali parkirnine na območju modre cone, saj so se predolgo zadržali pri zdravnikih.

»V bližini bolnišnice in zdravstvenega doma je v Celju tudi garažna hiša, na voljo je tudi kar nekaj večjih parkirišč. Območje modre cone je namenjeno sicer krajšemu parkiranju, do dveh ur,« pravi Dušan Mraz iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje. »Zavedamo se, da so ljudje, ki parkirajo v bližini zdravstvenega doma, najverjetneje res pri zdravniku. Če redar opazi voznika, ki se vrača iz zdravstvene ustanove, ga opozori, da je prekoračil čas parkiranja. A je res, da mora posameznik, ko gre k zdravniku, predvidevati, koliko časa bo tam,« poudarja Mraz. Ko je obvestilo za neplačano parkirnino že napisano, se lahko voznik pritoži po izdaji plačilnega naloga. Takrat lahko predloži dokumentacijo, s katero dokazuje, da je bil pri zdravniku, in nato prekrškovni organ z odločbo odloči o upravičenosti izdane kazni.

Mraz dodaja, da kaznovanje ni vedno rešitev. »Opozorilo zaleže bolj in ima večji vpliv. Zgodi se tudi, da nas pokličejo ljudje, da niso mogli podaljšati parkirnine in da so še vedno pri zdravniku. V teh primerih to javimo redarjem na terenu, da vedo. Torej prisluhnemo ljudem. Ni res, da kaznujemo za vsako ceno. «

»In zakaj njih ne kaznujete?«

V ozadju jeze ljudi, ko se govori o parkiranju v bližini zdravstvenega doma v Celju, je tudi, da vidijo druge kršitve voznikov, ki jih kazen ne doleti. Kar nekaj bralcev nas je opozorilo, da redarji kaznujejo voznike v modri coni pri zdravstvenem domu, medtem ko se v neposredni bližini policije na Ljubljanski cesti tare kršiteljev, ki parkirajo na avtobusnem postajališču ali celo na kolesarski stezi. »Težava, s katero se srečujemo, je, da nas ti kršitelji zaznajo in vozila izjemno hitro umaknejo. Nemogoče je glede na število redarjev, da bi bili vsak trenutek prisotni povsod,« pravi Mraz. Pogosto kritike ravno zaradi dogajanja na Ljubljanski cesti letijo tudi na policijo, ki je v neposredni bližini. Enake kršitve se vsem na očeh dogajajo tudi na križišču Malgajeve in Jurčičeve ulice. V Celju naj bi uvedli tudi skupno delo policista in redarja na kolesih. Bi to vsaj malo rešilo takšne parkirne zagate?

Več podrobnosti v tiskani izdaji Novega tednika.

SŠol

Foto: SHERPA