Križi in težave z mačjim naraščajem

Do konca oktobra lahko šmarski občani dobijo povrnjenih 40 odstotkov plačila za kastracijo oziroma sterilizacijo mačk. V ta namen je občina namenila tri tisoč evrov.

Mačke so spolno aktivne že pri štirih mesecih, brejost traja devet tednov, kar letno pomeni do tri legla s petimi ali šestimi mladički. Ena nesterilizirana mačka lahko ima v samo petih letih do 20 tisoč potomcev. Župan Matija Čakš, je po poklicu veterinar in svojo prvotno službo v določenem obsegu še vedno opravlja. “Dobro poznam težave z zavrženimi živalmi. Na eni strani so bolezni, ki jih prenašajo, na drugi strani pa ni zanemarljivo trpljenje živali, za katere nihče ne skrbi. Tri tisoč evrov za občinski proračun ne pomeni veliko, za rešitev teh težav pa so pomemben korak. Verjamem, da bomo v štirih letih poskrbeli za veliko živali.”

Občine so po zakonu dolžne poskrbeti za potepuške živali in sofinancirati zavetišča zanje. Če se pri psih svoje odgovornosti še zavedajo, pa so jim mačke pogosto precej odveč. Zavetišča proti koncu proračunskega obdobja pogosto opozarjajo na težave s financiranjem. V Šmarju gre tako za primer dobre prakse, ki bi težavo zavrženih mačjih mladičev omejila že pri izviru. Kastracija mačjega samca sicer stane okrog 40 evrov, sterilizacija samice 70 evrov. Subvencija je omejena na do 20 evrov za prvi, in do 30 evrov za drugi poseg.