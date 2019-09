»Krožno gospodarstvo ni nujno zlo, ampak priložnost«

Celjski sejem v teh dneh gosti največjo poslovno-sejemsko prireditev v širši regiji. 52. Mos je v torek ob odsotnosti gospodarskega ministra Zdravka Počivalška slavnostno odprl minister za okolje in prostor Simon Zajc. V nagovoru je poudaril, da se okoljska zavest v Sloveniji močno krepi, pri čemer morata skrb za okolje in gospodarstvo iti z roko v roki.

Kot je povedal, med okoljskim ministrstvom in gospodarskimi družbami obstaja precej stičnih točk, pri čemer je izpostavil tri. Prva se nanaša na krožno gospodarstvo, druga na okoljsko agencijo in tretja na gradbeno zakonodajo. Glede krožnega gospodarstva je dejal, da ga je vlada pred štirimi leti izpostavila kot svojo prednostno nalogo, medtem ko je prehod na zeleno, krožno gospodarstvo priložnost, ki jo je treba izkoristiti. »Če ne bomo spremenili razmišljanja in modelov proizvodnje, nam bo že v desetih letih zmanjkalo nekaterih industrijskih kovin. Tista podjetja in mesta, ki danes že uvajajo krožne modele gospodarstva, ugotavljajo, da se to splača, da to ni nujno zlo, ampak priložnost.«

LKK, foto: SHERPA

