Krvodajalstvo na Celjskem močno razvito

Danes je svetovni dan krvodajalstva. Zavod za transfuzijsko medicino Slovenije je začel z akcijo Daruj energijo za življenje, ki poteka ob podpori Rdečega križa Slovenije in družbe Petrol že sedmo leto. Z akcijo želijo spodbuditi h krvodajalstvu in k zavedanju, kako pomembna je takšna pomoč bolnikom. V Sloveniji zdravstveno osebje v sklopu krvodajalskih akcij opravi skoraj 100 tisoč odvzemov krvi, med krvodajalci pa je okrog 66 odstotkov moških in 34 odstotkov žensk. Za pokritje dnevnih potreb po krvi v Sloveniji je vsak delovni dan potrebnih do 400 krvodajalcev. Zaloge krvi v celjski bolnišnici pa so dobre.

V celjski bolnišnici na letni ravni potrebujejo 10 tisoč krvodajalcev, da bi zadostili potrebe po tako imenovanih krvnih komponentah. Toda vsi krvodajalci zaradi različnih razlogov ne morejo vselej darovati krvi. Lani so morali v bolnišnici denimo odkloniti za določeno krajše časovno obdobje ali pa za stalno od 7 do 12 odstotkov krvodajalcev. Transfuzijski center Celje ima sicer 94,3 odstotka rednih krvodajalcev.

V bolnišnici poudarjajo, da je pripadnost krvodajalcev v naši regiji velika in da zelo dobro sodelujejo tudi z Rdečim križem. Zaradi tega je celjska bolnišnica praviloma samozadostna v preskrbi s krvjo. Če pride do večjih potreb po določeni krvni skupini, krvodajalce na odvzem kličejo iz bolnišnice sami ali pa jim pri tem pomaga Rdeči križ. Odziv je praviloma vedno velik.

Sicer je zaželena kri vseh krvnih skupin. Res pa je, da kri krvne skupine 0 RhD negativno potrebujejo za zelo nujne primere in za bolnike, ki krvavijo. To je nujno za vmesni čas, ki je potreben, da iz bolnikove krvi določijo njegovo krvno skupino in nato nadaljujejo zdravljenje s krvnimi komponentami z njegovo krvno skupino. Največ tako potrebujejo krvi krvnih skupin 0 in A.

Ker so zaloge krvi v bolnišnici Celje torej dobre, pogosto pomagajo tudi ostalim bolnišnicam, ki pa imajo manjše zaloge krvi.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: SHERPA