Kuharski knjigi iz Celja Gourmandovo svetovno priznanje

Kuharska knjiga, ki jo je izdala Celjska Mohorjeva družba, bo prejela Gourmandovo svetovno priznanje za leto 2020. Gre za knjigo dr. Janeza Bogataja, z naslovom »Leto okusov z V. V.« (Valentinom Vodnikom) ter priznanje Gourmand World Cookbooks Award. Vodnik je namreč tudi avtor prve slovenske kuharske knjige, Kuharskih bukev.

Bogataj je dobil idejo za knjigo po Vodnikovih receptih na frankfurtskem knjižnem sejmu. Tam se pojavljajo knjige po zelo starih receptih, ki so prilagojeni potrebam današnjega časa. Tako je nastal tudi projekt po Vodnikovih bukvah. Janez Bogataj se je zanj povezal z dvanajstimi vrhunskimi slovenskimi kuharji in kuharico, ki so pripravili po en menu za vsak mesec v letu.

Knjiga Celjske Mohorjeve je bila izbrana za Gourmandovo svetovno kuharsko priznanje v kategoriji »prehranske dediščine«. Slovesne podelitve tega priznanja so v različnih svetovnih prestolnicah, od Pariza in Londona do Pekinga. Lani je bila v Macau. Odločitev o podelitvi svetovnega priznanja knjigi iz Celja, bo na Gourmandovi spletni strani javno objavljena v prihodnjih dneh.

BJ